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Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: Günlük Veriler

Dün Türkiye'de 1 milyon 895 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 985 bin 348 megavatsaat olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 10:10
Türkiye'nin Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu: Günlük Veriler

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri

Türkiye'de dün, 1 milyon 895 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Buna karşılık, toplam tüketim 985 bin 348 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Zamanları

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 12.00'de 46 bin 635 megavatsaat ile gerçekleşirken, en düşük tüketim 05.00'te 33 bin 655 megavatsaat olarak belirlendi.

Üretim Kaynakları

Dünyle ilgili üretim verilerine baktığımızda, doğal gaz santralleri üretimde ilk sırayı alarak yüzde 22,9 payla sahip oldu. Bunun ardından, yüzde 22,4 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 18,7 ile rüzgar santralleri geldi.

İhracat ve İthalat Rakamları

Türkiye, ayrıca dün 15 bin 770 megavatsaat elektrik ihracatı yaparken, 223 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirdi.

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