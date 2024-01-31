Türkiye'nin en ucuz 10 şehri ortaya çıktı! Listenin zirvesi herkesi şaşırtacak

Dünyanın en ucuz şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den 10 şehir bulunuyor. Dünyanın en ucuz şehirleri neresi? Türkiye'de en ucuz şehirler nereler? İşte ayrıntılar.

Türkiye'nin en ucuz 10 şehri ortaya çıktı! Listenin zirvesi herkesi şaşırtacak
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Dünya çapında yaşamın en kolay ve ucuz olduğu şehirler belirlendi. Numbeo'nun derlediği listede ilk 10 şehir arasında Türkiye dikkat çekti.

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EN UCUZ ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Dünyada yaşanacak en ucuz şehirler ayrı ayrı listelenirken listede toplam 50 şehir yer alıyor. Pakistan en ucuz şehirler listesinin başında yer aldı. İşte Dünyanın en ucuz şehirleri:

1. Karaçi

2. İslamabad

3. Lahor

4. İskenderiye

5. Giza

ülke

6. Indore

7. Coimbatore

9. Koçi

10. Konya

11. Bucaramanga

12. Kalküta

13. Mersin

14. Bhubaneswar

15. Bhopal

16. Chennai

17. Jaipur

18. Alanya

19. Adana

20. Vadodara

21. Suresi

22. Kocaeli

kocaeli

23. Pune

24. Yeni Kahire

25. İsfahan

26. Ahmedabad

27. Delhi

28. Eskişehir

eskişehir

29. Navi Mumbai

30. Haydarabad

31. Trablus

32. Bangalor

33. Lagos

34. Çittagong

35. Mumbai

36. Meşhed

37. Kayseri

38. Şuşa

39. Barranquilla

40. Antalya

41. Gurgaon

42. İzmir

izmir

43. Ankara

44. Kasablanka

45. Noida

46. Katmandu

47. Dakka

48. Bursa

49. Bogota

50. Şam

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