Türkiye'nin en ucuz 10 şehri ortaya çıktı! Listenin zirvesi herkesi şaşırtacak

Dünya çapında yaşamın en kolay ve ucuz olduğu şehirler belirlendi. Numbeo'nun derlediği listede ilk 10 şehir arasında Türkiye dikkat çekti.





EN UCUZ ŞEHİRLER BELLİ OLDU

Dünyada yaşanacak en ucuz şehirler ayrı ayrı listelenirken listede toplam 50 şehir yer alıyor. Pakistan en ucuz şehirler listesinin başında yer aldı. İşte Dünyanın en ucuz şehirleri:

1. Karaçi

2. İslamabad

3. Lahor

4. İskenderiye

5. Giza





6. Indore

7. Coimbatore

9. Koçi

10. Konya

11. Bucaramanga

12. Kalküta

13. Mersin

14. Bhubaneswar

15. Bhopal

16. Chennai

17. Jaipur

18. Alanya

19. Adana

20. Vadodara

21. Suresi

22. Kocaeli





23. Pune

24. Yeni Kahire

25. İsfahan

26. Ahmedabad

27. Delhi

28. Eskişehir





29. Navi Mumbai

30. Haydarabad

31. Trablus

32. Bangalor

33. Lagos

34. Çittagong

35. Mumbai

36. Meşhed

37. Kayseri

38. Şuşa

39. Barranquilla

40. Antalya

41. Gurgaon

42. İzmir





43. Ankara

44. Kasablanka

45. Noida

46. Katmandu

47. Dakka

48. Bursa

49. Bogota

50. Şam