Türkiye'nin en ucuz 10 şehri ortaya çıktı! Listenin zirvesi herkesi şaşırtacak
Dünyanın en ucuz şehirleri belli oldu! Listede Türkiye'den 10 şehir bulunuyor. Dünyanın en ucuz şehirleri neresi? Türkiye'de en ucuz şehirler nereler? İşte ayrıntılar.
Dünya çapında yaşamın en kolay ve ucuz olduğu şehirler belirlendi. Numbeo'nun derlediği listede ilk 10 şehir arasında Türkiye dikkat çekti.
EN UCUZ ŞEHİRLER BELLİ OLDU
Dünyada yaşanacak en ucuz şehirler ayrı ayrı listelenirken listede toplam 50 şehir yer alıyor. Pakistan en ucuz şehirler listesinin başında yer aldı. İşte Dünyanın en ucuz şehirleri:
1. Karaçi
2. İslamabad
3. Lahor
4. İskenderiye
5. Giza
6. Indore
7. Coimbatore
9. Koçi
10. Konya
11. Bucaramanga
12. Kalküta
13. Mersin
14. Bhubaneswar
15. Bhopal
16. Chennai
17. Jaipur
18. Alanya
19. Adana
20. Vadodara
21. Suresi
22. Kocaeli
23. Pune
24. Yeni Kahire
25. İsfahan
26. Ahmedabad
27. Delhi
28. Eskişehir
29. Navi Mumbai
30. Haydarabad
31. Trablus
32. Bangalor
33. Lagos
34. Çittagong
35. Mumbai
36. Meşhed
37. Kayseri
38. Şuşa
39. Barranquilla
40. Antalya
41. Gurgaon
42. İzmir
43. Ankara
44. Kasablanka
45. Noida
46. Katmandu
47. Dakka
48. Bursa
49. Bogota
50. Şam