Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri Açıklandı

Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Raporu

Türkiye'de yapılan günlük elektrik üretim ve tüketim ölçümlerine göre, 946 bin 815 megavatsaat elektrik üretildiği, tüketimin ise 932 bin 2 megavatsaat olarak gerçekleştiği belirtildi. Veriler, Türkiye Elektrik İletim AŞ kaynaklarına dayanarak oluşturulmuştur.

En Yüksek ve En Düşük Tüketim Zamanları

Dün saatlik bazda en yüksek elektrik tüketimi, 44 bin 168 megavatsaat ile 18.00'de kaydedilirken, en düşük tüketim ise 31 bin 24 megavatsaat ile 05.00'te gerçekleşti.

Üretim Kaynakları

Günlük elektrik üretiminde ilk sırayı %24,5 pay ile ithal kömür santralleri alırken, bunun ardından %18,5 ile rüzgar enerjisi santralleri ve %15,6 ile doğal gaz santralleri sıralandı. Bu veriler, Türkiye'nin enerji üretiminde çeşitliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini vurgulamaktadır.

İhracat ve İthalat Rakamları

Türkiye, dün 15 bin 969 megavatsaat elektrik ihraç ederken, 1181 megavatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirmiştir. Bu durum, ülkenin enerji ticaretinin dinamiklerini ve uluslararası işbirliklerini göstermektedir.