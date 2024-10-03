Türkiye'nin Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye Doğru Hareket Ediyor

Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye Doğru Yola Çıkıyor

Türkiye'nin yerli üretimi olan Oruç Reis Araştırma Gemisi, cumartesi günü Somali'ye doğru yola çıkmak için hazırlık yapıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geminin uğurlama törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katılacak.

Petrol Emareleri Üzerine Sismik Çalışmalar

Bakan Bayraktar, Oruç Reis’in çalışacağı alanın petrol emareli bir bölge olduğunu belirterek, "Oruç Reis, belirtilen deniz yetki alanında bugüne kadar hiç yapılmamış üç boyutlu sismik çalışma gerçekleştirecek. Bu çalışmalarla birlikte, Türkiye Petrolleri’nin yalnızca Somali'deki 15 bin kilometrekarelik deniz yetki alanındaki ilk adım sismik faaliyetler olacaktır,” dedi.

Oruç Reis'in Özellikleri

2017 yılında denize indirilen Oruç Reis, Türkiye'deki tersanelerde Türk mühendisleri tarafından inşa edilmiştir. 87 metre uzunluğunda, 23 metre genişliğinde ve 34 metre yüksekliğe sahip olan gemi, dizel elektrik motor gücüyle deniz altında petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.

Oruç Reis, bugüne kadar 23 bin kilometrekare alanda sismik veri toplama işlemi gerçekleştirmiştir. Şimdi ise, Somali açıklarında petrol ve doğal gaz için sismik veri üzerinde çalışmaları planlıyor.

Bu yıl Türkiye ve Somali arasında çeşitli mutabakat zaptları imzalanmış olması, bu gelişmelerin zeminini oluşturmuştur. Türkiye, denizlerde arama faaliyetlerine hız vermek amacıyla sismik çalışmalarla süreci başlatacaktır.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor. Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden ilerleyerek ekim ayı sonunda Somali açıklarında olması planlanan Oruç Reis, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor. Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden ilerleyerek ekim ayı sonunda Somali açıklarında olması planlanan Oruç Reis, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor. Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden ilerleyerek ekim ayı sonunda Somali açıklarında olması planlanan Oruç Reis, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis Araştırma Gemisi, Somali'ye doğru yola çıkmak için gün sayıyor. Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden ilerleyerek ekim ayı sonunda Somali açıklarında olması planlanan Oruç Reis, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak.