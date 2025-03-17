Türkiye'nin Şubat Ayı Bütçe Sonuçları Açıklandı

Şubat 2023'te Türkiye'nin bütçe gelirleri 723 milyar lira, giderleri ise 1 trilyon 33 milyar lira olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 17.03.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 17.03.2025 11:21
Türkiye'nin Şubat Ayı Bütçe Sonuçları Açıklandı

Türkiye'nin Şubat Ayı Bütçe Rakamları

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat 2023 bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri 723 milyar 425 milyon lira, giderleri ise 1 trilyon 033 milyar 517 milyon lira olarak hesaplandı.

Bütçe Gelir ve Giderlerindeki Değişim

Şubat ayı bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34,9 artış gösterirken, giderler yüzde 49,8 oranında bir artışla 1 trilyon 033 milyar 517 milyon liraya ulaştı.

Ocak-Şubat Dönemi Bütçe Raporu

Ocak-Şubat dönemindeki bütçe gelirleri de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 yükselerek 1 trilyon 640 milyar 508 milyon liraya çıktı. Bu süreçteki bütçe giderleri ise yüzde 43,3 artışla 2 trilyon 089 milyar 859 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe Açığı

Merkezi yönetim bütçesi, Şubat 2023 itibarıyla 310 milyar 92 milyon lira açık verirken, Ocak-Şubat dönemindeki toplam açık ise 449 milyar 351 milyon lira olarak belirlendi.

(Sürecek)

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