Türkiye'nin UYP'si Temmuz 2025'te -343,9 Milyar Dolar; Rezervlerde Rekor

TCMB verilerine göre Temmuz 2025'te Türkiye'nin UYP'si -343,9 milyar dolar; rezerv varlıklar 169,2 milyar dolar ile rekor kırdı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 11:52
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 11:52
Türkiye'nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Temmuz 2025'te Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini yayımladı. Buna göre, temmuz itibarıyla net UYP eksi 343,9 milyar dolar olarak kaydedildi.

Genel Görünüm

TCMB verilerine göre, temmuz ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları bir önceki ay sonuna göre yüzde 4,2 artışla 378,4 milyar dolar olurken; yükümlülükleri yüzde 3,4 yükselişle 722,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Rezervler ve Varlık Kalemleri

Rezerv varlıklar temmuzda 19,3 milyar dolar artış göstererek 169,2 milyar dolar ile tarihsel en yüksek düzeye ulaştı.

Varlık kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 1,1 artışla 70,6 milyar dolar ve diğer yatırımlar kalemi yüzde 3,6 azalarak 134,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları ise yüzde 13,2 azalarak 40,9 milyar dolara geriledi.

Yükümlülükler ve Portföy Hareketleri

Yükümlülükler altındaki portföy yatırımları alt kalemlerinden Genel Hükümet’in yurt dışı tahvil yükümlülükleri yüzde 6,3 artarak 44,4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Yükümlülüklerin alt kalemleri bir önceki aya göre şu şekildedir: doğrudan yatırımlar BIST 100 endeksindeki artışın etkisiyle yüzde 6 artışla 220,5 milyar dolar, portföy yatırımları yüzde 7,8 artışla 125,8 milyar dolar ve diğer yatırımlar yüzde 0,7 yükselerek 375,9 milyar dolar seviyesine ulaştı.

TCMB'nin yayımladığı bu veriler, Türkiye'nin dış varlık-yükümlülük dengesine ilişkin güncel tabloyu ortaya koyuyor ve rezervlerdeki artış dikkat çekiyor.

