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Türkiye Ocak Ayında Limanlarda Tüm Zamanların Yük Elleçleme Rekorunu Kırdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocak ayında elleçlenen yük miktarının tüm zamanların rekorunu kırdığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 09.02.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 12:58
Türkiye Ocak Ayında Limanlarda Tüm Zamanların Yük Elleçleme Rekorunu Kırdı

Türkiye'nin Yük Elleçleme Performansı Zirveye Ulaştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2025 yılı ocak ayı denizcilik istatistiklerini paylaştı. Bakan Uraloğlu, ülkemizin limanlarında elleçlenen yük miktarının 48 milyon 626 bin 513 tona ulaştığını belirterek, tüm zamanların aylık rekorunun kırıldığını duyurdu.

Yük Miktarında Önemli Artışlar

Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %12,8'lik bir artış yaşandığını vurgulayan Uraloğlu, konteyner yüklerinin de %14 artış göstererek 1 milyon 155 bin 514 TEU’ya ulaştığını kaydetti.

Yurt Dışı Taşımaları da Artış Gösterdi

Yurt dışı limanlarına yapılan yük taşımalarının, ocak ayı itibarıyla %5,3 artışla 11 milyon 792 bin 496 ton olarak gerçekleştiğini söyleyen Uraloğlu, yurt dışından gelen yük miktarının ise %16,3 artış göstererek 25 milyon 625 bin 502 tona çıktığını ifade etti.

Bölgesel Performans

Uraloğlu, Aliağa Bölge Liman Başkanlığı'nın 7 milyon 724 bin 97 ton yük elleçlemesi ile en yüksek performansı gösterdiğini belirtirken, bu başkanlığı 7 milyon 714 bin 380 ton ile Kocaeli ve 6 milyon 589 bin 317 ton ile İskenderun Bölge Liman Başkanlıklarının izlediğini aktardı.

En Fazla Taşınan Yük Cinsleri

Taşınan yük cinsleri arasında en büyük artışın briketlenmemiş taşkömürü ile sağlandığını bildiren Uraloğlu, bu yükün 3 milyon 178 bin 643 ton olarak elleçlendiğini bildirdi. Ayrıca, portland çimentonun en fazla taşınan yük cinsi olduğunu dile getirdi.

Uluslararası Taşımalar

Uraloğlu, ocak ayında en fazla yük taşımasının İtalya'ya yapıldığını, bunu ABD ve İspanya'nın izlediğini bildirdi. Deniz yolu ile gelen yüklerin en çok Rusya kaynaklı olduğunu ifade etti.

Türk bayraklı gemilerle taşınan yük miktarının 2 milyon 708 bin 146 ton ile %14,3 arttığını belirten Uraloğlu, yabancı bayraklı gemilerle yapılan taşımaların da %12,5 artışla 34 milyon 709 bin 852 ton seviyesine çıktığını duyurdu.

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