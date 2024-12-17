Türkiye ve Azerbaycan Transit Geçiş Belgesi Kotası 100 Bine Yükseltildi

Türkiye ve Azerbaycan Arasında Transit Geçiş Belgesi Kotası Artışı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki transit geçiş belgesi kotasının 35 binden 100 bine çıkarıldığını duyurdu. Bu açıklama, Türkiye-Azerbaycan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) Toplantısı'nda yapıldı.

Bakan Uraloğlu, yazılı bir açıklamada bulunarak, Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan ihracatın yüzde 81'inin kara yoluyla gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Uraloğlu, "Toplam geçiş belgesi sayısı 180 bin 500'e ulaştı. Kara yolu taşımacılığında kullanılan geçiş belgelerinde son yıllarda önemli artış sağladık," ifadesini kullandı. Bu adımın kara yolu taşımacılığında verimlilik artışı sağlayarak ticaretin hızlanmasına olanak tanıyacağına vurgu yaptı.

Ayrıca, Bakan Uraloğlu, iki ülke arasında dijital entegrasyonun sağlandığına da değindi. Elektronik geçiş belgesi kullanımı ile ilgili yapılan deneme seferlerinde, düzenlenen ilk Türk taşıtının 14 Aralık 2024'te Azerbaycan'a giriş yaptığını belirtti. Böylelikle Özbekistan'dan sonra Azerbaycan ile de elektronik geçiş belgesi kullanımına başlanmış oldu.

Elektronik geçiş belgesi kotasının transit taşımalar için 15 bin, ikili taşımacılık için ise 500 adet olarak belirlendiğini ifade eden Uraloğlu, entegrasyon çalışmaları ilerledikçe fiziki belgeler için belirlenen kotaların elektronik belgeye dönüştürülmesine yönelik karar alındığını sözlerine ekledi.