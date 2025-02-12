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Türkiye ve Endonezya'dan Enerji ve Madencilikte İşbirliği Anlaşması

Türkiye ile Endonezya enerji ve madencilik alanlarında işbirliği zaptı imzaladı. Anlaşma, stratejik ortaklığı güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:13
Türkiye ve Endonezya'dan Enerji ve Madencilikte İşbirliği Anlaşması

Türkiye ve Endonezya'dan Enerji ve Madencilikte İşbirliği Anlaşması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile Endonezya arasında enerji ve madencilik alanlarında önemli bir işbirliği zaptının imzalandığını duyurdu. Bu anlaşma, iki ülke arasında stratejik işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı

Bayraktar, yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto liderliğinde gerçekleştirilen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk toplantısına katıldıklarını belirtti. Ziyaretin önemli bir parçası olarak Endonezya Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Bahlil Lahadalia ile fikir alışverişinde bulunarak enerji ve madencilik alanlarında işbirliği zaptını imzaladıklarını ifade etti.

Bayraktar, anlaşmayla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu anlaşma ile ülkelerimiz arasında petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji başta olmak üzere, enerji ve madenciliğin her alanında işbirliği geliştirmeyi hedefliyoruz. Türkiye ve Endonezya arasındaki stratejik ortaklığı daha da ileri taşıyacak bu adımın hayırlı olmasını diliyorum."

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