Türkiye ve İngiltere Arasında Enerji ve İklim Diyaloğu Mutabakatı İmzalandı

Türkiye ve İngiltere'den Enerji ve İklim İşbirliği

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ve İngiltere arasında "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Önemli Görüşmeler Londra’da Yapıldı

Bayraktar, Londra’daki temasları çerçevesinde İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile bir araya geldi. Bu görüşmelerde, temiz energiye geçiş, düşük karbonlu hidrojen ekonomisi, şebeke modernizasyonu, bölgesel enterkonneksiyonlar ve küçük modüler reaktörler gibi konulara odaklanıldı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İngiltere Londra'dayız. Ülkemizi enerjide merkezi konuma taşıyacak yatırım ve anlaşmaları planlı ve kararlı bir şekilde imza altına almaya devam ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Enerji Arz Güvenliği İçin Önemli Bir Adım

İmzalanan mutabakat zaptının, Türkiye’nin enerji arz güvenliğine ve bağımsızlığına yönelik önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bayraktar, her iki ülkeye de hayırlı olmasını diledi.

Küresel Enerji Temsilcileriyle Bir Araya Gelecek

Bakan Bayraktar, Londra’daki temasları kapsamında JP Morgan tarafından düzenlenen yeşil finansman konulu yatırımcı toplantısında küresel enerji dünyasının temsilcileriyle bir araya gelecek. Ayrıca Birleşik Krallık İhracat Finansmanı Dairesi (UK Export Finance/UKEF) yöneticileri ve Rolls Royce ile bp yetkilileriyle de görüşmeler gerçekleştirecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'daki temasları kapsamında İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi. Bayraktar, Türkiye ve İngiltere arasında "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Londra'daki temasları kapsamında İngiltere Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanı Ed Miliband ile heyetler arası toplantıda bir araya geldi. Bayraktar, Türkiye ve İngiltere arasında "Enerji ve İklim Diyaloğu" konulu mutabakat zaptı imzalandığını bildirdi.