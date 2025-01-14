TVF Genel Müdürü Ermut TBMM'de Yatırım ve Borçlanma Programını Anlattı

TVF Genel Müdürü Ermut, TBMM'de yaptığı açıklamalarda, borçlanma programının yatırım ihtiyaçlarına göre şekillendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 21:18
TVF Genel Müdürü Ermut TBMM'de Yatırım ve Borçlanma Programını Anlattı

TVF Genel Müdürü Ermut, TBMM'de Soruları Yanıtladı

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Ermut, TVF'nin borçlanma programının, yatırım ihtiyaçları ve nakit akışına göre şekillendiğini belirtti.

Denetim Sürecine İlişkin Açıklama

Ermut, denetim sürecinin geciktiğine yönelik eleştiriler hakkında, tarih güncellemesi içeren kanun değişikliği tasarısının TBMM'ye gelmesi halinde gerekli desteği vereceklerini ifade etti.

Fonun Amaçları ve Görevleri

Bir milletvekilinin, “Türkiye Varlık Fonu paralel bütçe midir?” sorusuna yanıt veren Ermut, Türkiye Varlık Fonu'nun finansmanı yalnızca yatırımlar için kullanıldığını, devletin bütçesine fonlama misyonu olmadığını açıkladı. Ayrıca, fonun temel amacının Türkiye Cumhuriyeti'nin sermaye yatırımcısı olmak olduğunu vurguladı.

Stratejik Projeler ve Yatırımlar

Ermut, özellikle cari açığın azaltılması hedefi doğrultusunda, rafineri ve petrokimya ile doğal maden kaynaklarının ekonomiye katılmasına yönelik projelerin devam ettiğini belirtirken, İskenderun’daki petrokimya projesi için uluslararası firmalarla görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Gizlilik Eleştirilerine Cevap

Ermut, Türkiye Enerji Şirketi (TEC) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile ilgili gizlilik eleştirilerine de yanıt verdi. BOTAŞ'ın doğrudan yönetiminin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yapıldığını ifade etti.

Kamu Bankalarına Destek

Ermut, kamu bankalarına verilecek sermaye desteği konusuna da değinerek, dış borçlanma pencerelerinin yeniden açılmasının ardından bu konuda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Proje Yatırımları ve Gayrimenkul Gelirleri

Balıkesir'deki altın madeni projelerinin 2026 yılı içinde üretime başlaması hedeflendiğini kaydeden Ermut, TVF bünyesinde 46 gayrimenkul bulunduğunu ve 2024'te elde edilen kira geliri toplamının 321 milyon lira olacağını açıkladı.

Sendikasyon Kredisi Üzerine Değerlendirme

TVF'nin mart ayında vadesi dolacak 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi hakkında bilgi veren Ermut, hazine garantisinin kaldırılması yönünde planların olduğunu söyledi. Ermut, “Yenilerken masaya hazine garantisinin olmaması şartıyla oturacağız.” dedi.

Sonuçlar ve Hedefler

Ermut, TVF'nin başka kamu kurumlarında görev alıp almadığına dair sorulara yanıt vererek, üst yönetimin strateji belirleme süreçlerinde önemli roller üstlendiğini kaydetti. TVF, yasadışı bahis ile mücadelenin de katkı sağladığını belirtti.

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