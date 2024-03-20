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Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

AJet'in yurt içi seyahatler için başlattığı indirimli uçak bileti kampanyası, seyahat severlerin yüzünü güldürdü. Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AJet'in, mobil uygulama üzerinden geçerli olan bu kampanyasıyla, seyahat etmek artık daha uygun fiyatlarla mümkün olacak. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 20.03.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 11:01
Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

Türk Hava Yolları'nın (THY) alt markası AJet, seyahat tutkunlarına müjdeli bir haber verdi. Yurt içi seyahatlerde uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için başlatılan indirimli uçak bileti kampanyası, seyahat planları yapanları sevindirdi. Türkiye'nin dört bir yanına ekonomik ve konforlu seyahat imkanı sunan AJet'in bu kampanyasıyla, seyahat etmek artık daha erişilebilir hale geliyor. İşte detaylar...

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni markası AJet, beklenen indirimli uçak bileti kampanyasını başlattı. Yurt içi seyahatlerde uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için bu fırsat kaçırılmayacak! AJet'in 299 TL'den başlayan fiyatlarla sunacağı indirimli uçak bileti kampanyasıyla, seyahat etmek isteyenlerin yüzü gülecek.

KAMPANYA DETAYLARI

Kampanya detaylarına göre, 15 Mart ile 17 Mart 2024 tarihleri arasında alınacak biletlerde indirimler geçerli olacak. Uçuş tarihleri ise 31 Mart ile 30 Eylül 2024 arasında yapılacak. Mobil uygulama üzerinden alınacak biletlerde tüm vergi ve harçlar dahil tek yön biletler 299 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Ancak kampanyanın bazı önemli detayları bulunuyor. Örneğin, kampanya sadece AJet mobil uygulaması üzerinden geçerli olacak ve Kuzey Kıbrıs dışındaki tüm yurt içi, tek yön, direkt uçuşları kapsayacak. Kampanya sınırlı sayıda koltuk için geçerli olacak ve diğer kampanya veya indirimlerle birleştirilemeyecek.

Uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyenler için AJet'in bu kampanyası kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Ancak, bilet almadan önce kampanya koşullarını detaylı bir şekilde incelemekte fayda var. AJet'in sunacağı bu indirimli uçak biletleriyle, seyahat etmek artık daha ekonomik ve keyifli hale geliyor.

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Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

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