Ucuz otomobil furyasına Tesla da dahil oldu! Türkiye fiyatı alıcılara oh be dedirtecek

Ucuz otomobil arayışına olanlar için rahat nefes aldıracak haber geldi. Elon Musk, Tesla'nın ucuz model çıkaracağını açıkladı.

Ucuz otomobil furyasına Tesla da dahil oldu! Türkiye fiyatı alıcılara oh be dedirtecek
Yayın Tarihi:

Gelen haberler üzerine Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında 25 bin euro çıkaracağı yönünde haberler gelirken otomobil piyasasında ise dengelerin değiştirileceği gündeme geldi. Elektrikli araçlar igi odağı olurken Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın açıklamasında Türkiye satış fiyatının 1 milyon lira ya da altına denk gelebileceğini açıkladı.

Model 2 olarak çıkartılacağı iddia edilen otomobil Türkiye'ye vergisiz girişiyle beraber 21 bin dolar olması yönünde tahminler geldi. Türkiye'de 160 kw ve altı araçlara yüzde 10 vergi uygulanırken daha yüksek kw'li araçlarda vergi oranı ise yüzde 50'lelere çıkıyor. Teknoloji alanında yazarlık yapan Bilal Akgündüz, elektrikli araç vergi düzenlemelerine bakıldığında 800 bin TL olacağı düşünülürken yoğun ilgi görüleceği bekleniyor.

tesla

Bu fiyatlar günümüzde orta segment araçların tutarında olurken 160 kw giriş paketiyle beraber Model 2 ise oldukça fazla ses getirmeye başladı. Almanya'da bulunan fabrikada üretilecek olan 25 bin euro seviyesinde dikkat çekerken yeni model haberleri ilgi odağı oldu. 

Öne Çıkanlar
Yalı Çapkını'nın Ferit'i küçük oyuncağına kavuştu! Mert Ramazan Demir öyle bir araba aldı ki: Fiyatı ağızları açık bıraktı Yalı Çapkını'nın Ferit'i küçük oyuncağına kavuştu! Mert Ramazan Demir öyle bir araba aldı ki: Fiyatı ağızları açık bıraktı
Vücudunda siğil çıkanlar bu küre koşuyor! Asırlık reçete siğili anında yok ediyor Vücudunda siğil çıkanlar bu küre koşuyor! Asırlık reçete siğili anında yok ediyor
Tek bir maske yaşınızı 10 yıl geriye çekecek! Sadece iki malzemeyle yapılıyor Tek bir maske yaşınızı 10 yıl geriye çekecek! Sadece iki malzemeyle yapılıyor
Çok Okunanlar
Bu bankada hesabı olana her gün bayram! Bunu yapan kart sahipleri 7500 TL kazanıyor Bu bankada hesabı olana her gün bayram! Bunu yapan kart sahipleri 7500 TL kazanıyor Prefabrik ev yapana devletten destek yağacak! Başvuran 200.000 TL'yi cebine koyacak: Şartlara göz atın Prefabrik ev yapana devletten destek yağacak! Başvuran 200.000 TL'yi cebine koyacak: Şartlara göz atın Altın almak isteyenlere son gün çağrısı! İslam Memiş o günden sonra tren kaçacak diyerek açıkladı Altın almak isteyenlere son gün çağrısı! İslam Memiş o günden sonra tren kaçacak diyerek açıkladı Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu Ünlü gazeteci vatandaşın yeni maaşını açıkladı! Asgari ücretli çalışanın yeni maaşını 'kesin' diyerek duyurdu Akaryakıta beklenen indirim geldi! Sürücülerin yüzü gülüyor: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları Akaryakıta beklenen indirim geldi! Sürücülerin yüzü gülüyor: İşte güncel benzin, motorin, LPG fiyatları Halkbank 12 ay tek kuruş ödeme almayacak! Faizsiz 350.000 TL kredi başvuruları açıldı Halkbank 12 ay tek kuruş ödeme almayacak! Faizsiz 350.000 TL kredi başvuruları açıldı