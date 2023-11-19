Ucuz otomobil furyasına Tesla da dahil oldu! Türkiye fiyatı alıcılara oh be dedirtecek

Gelen haberler üzerine Tesla'nın Almanya'daki fabrikasında 25 bin euro çıkaracağı yönünde haberler gelirken otomobil piyasasında ise dengelerin değiştirileceği gündeme geldi. Elektrikli araçlar igi odağı olurken Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın açıklamasında Türkiye satış fiyatının 1 milyon lira ya da altına denk gelebileceğini açıkladı.

Model 2 olarak çıkartılacağı iddia edilen otomobil Türkiye'ye vergisiz girişiyle beraber 21 bin dolar olması yönünde tahminler geldi. Türkiye'de 160 kw ve altı araçlara yüzde 10 vergi uygulanırken daha yüksek kw'li araçlarda vergi oranı ise yüzde 50'lelere çıkıyor. Teknoloji alanında yazarlık yapan Bilal Akgündüz, elektrikli araç vergi düzenlemelerine bakıldığında 800 bin TL olacağı düşünülürken yoğun ilgi görüleceği bekleniyor.





Bu fiyatlar günümüzde orta segment araçların tutarında olurken 160 kw giriş paketiyle beraber Model 2 ise oldukça fazla ses getirmeye başladı. Almanya'da bulunan fabrikada üretilecek olan 25 bin euro seviyesinde dikkat çekerken yeni model haberleri ilgi odağı oldu.