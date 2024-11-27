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Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, üst fonlara kaynak aktarımına yönelik yeni esasları belirledi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 10:50
Üst Fonlara Kaynak Aktarımına İlişkin Yeni Düzenlemeler Yürürlüğe Girdi

Üst Fonlara Kaynak Aktarımında Yeni Dönem

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçe kaynaklarının üst fonlara aktarımına yönelik yeni esasları düzenleyen bir kararnameyi Resmi Gazete'de yayımladı. Bu düzenleme ile üst fonlara yapılacak başvurular, Üst Fon Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek.

Kararın İçeriği ve Amaçları

Yayınlanan Karar, üst fonlara Bakanlık bütçesinden kaynak aktarımını, bu fonlara bağlı alt fonların seçim kriterlerini, yatırım yapabileceği alanları ve denetim süreçlerini kapsıyor. Ayrıca, girişim sermayesi fonu, girişim şirketi ve üst fon tanımlamaları son mevzuat güncellemeleri doğrultusunda yeniden belirlendi.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Bakanlığın internet sayfasında yayınlanan duyuru metinleri ile başvurular kabul edilecek. Başvuruları değerlendirmek üzere, Üst Fon Değerlendirme Komitesi oluşturulacak. Bu komite, en az 3, en fazla 5 üyeden oluşacak ve üyeleri Bakan tarafından belirlenecek. Komite, başvuruları karar ve duyuru metninde belirtilen şartlara göre inceleyerek, sonuçları bakana iletecek.

Nakit Aktarımları ve Protokoller

Kaynak sağlanan üst fonlar için, gerekli banka hesapları açılacak ve nakit aktarımları Bakanlığın ilgili hesaplarından gerçekleştirilecektir. Nakit aktarımına ilişkin usul ve esaslar ise Bakanlık ile üst fon arasında imzalanacak protokolle detaylandırılacaktır.

Bu yeni düzenlemeler, Türkiye'deki üst fonların etkinliğini artırmayı hedeflerken, yatırım süreçlerinin de daha açıklıkla yürütülmesini sağlamayı amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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