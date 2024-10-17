Uygunsuz Ürünlere Yılın İlk 9 Ayında Cezalar Yağdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2023 yılında 9 ay içerisinde 26 bin 763 denetim faaliyetinin ardından uygunsuz ürünler sebebiyle 82 milyon 688 bin 994 lira para cezası uyguladı.

Denetim Faaliyetleri ve Uygulanan Cezalar

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak amacıyla piyasa gözetimi ve denetimi etkin bir şekilde sürdürülüyor. Denetimlerin dijitalleşmesi amacıyla geliştirilen mobil uygulama, denetim sürecinin her aşamasının anlık takibini ve raporlanmasını sağlıyor. Piyasa gözetimi ve denetim süreci, haksız rekabetin önlenmesi ve yerli ekonominin desteklenmesi adına büyük önem taşıyor.

Yılın İlk 9 Ayındaki Denetim Sayıları

2023 yılının 9 ayında bakanlık bünyesindeki Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürlüğü koordinesinde, 81 ildeki denetçiler aracılığıyla 26 bin 763 denetim gerçekleştirildi. Bu denetimlerde 15 bin 35 ürün ve 6 bin 420 hizmet yeri incelendi.

Toplatılan Güvensiz Ürünler

Yıl içinde 101 farklı marka ve model için güvensizlik kararı alınarak piyasadan toplatılması talimatı verildi. Toplanan ürünler arasında kablo, priz, elektrikli battaniye ve motosiklet kaskı gibi ürünler bulunuyor.

Dış Ticarete Yönelik Denetimler

Tüketici güvenliğini tehdit eden ithal ürünlerin denetimleri de sıkı bir şekilde gerçekleştirildi. Yıl genelinde yapılan denetimlerin %56'sı ithal ürünler, %44'ü ise yerli ürünlere yöneliktir. Bu denetimlerle Türkiye'ye giren güvensiz ürünlerin tespiti ve toplatılması amaçlandı.

Bilgilendirme Faaliyetleri

Gözetim faaliyetleri kapsamında 4 bin 448 ürün ve 860 hizmet yeri için bilgilendirme yapılırken, yerli üreticilerin mevzuat hakkında bilgilendirilmesi sağlandı. Böylece piyasaya sunulan ürünlerin güvenliği artırılmaya çalışıldı.