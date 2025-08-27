DOLAR
41,04 0,01%
EURO
47,71 0,34%
ALTIN
4.459,54 0,31%
BITCOIN
4.557.841,72 0,25%

VİOP: Ağustos Vadeli BIST 30 Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta BIST 30 ağustos vadeli kontrat güne %0,18 yükselişle 12.788,00 puandan başladı; Nvidia bilançosu ve Fed endişeleri piyasada izleniyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 09:28
VİOP: Ağustos Vadeli BIST 30 Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,18 artışla 12.788,00 puandan işlem görerek güne yükselişle başladı.

Seans Özeti

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,06 düşüşle 12.765,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.773,00 puana yükselmişti.

Bugünkü açılış seansında kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 artışla 12.788,00 seviyesinden işlem gördü.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde teknoloji ağırlıklı şirketlerin ön plana çıkmasıyla Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçları takip ediliyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının izleneceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 12.900 ve 13.000 seviyelerinin direnç; 12.700 ve 12.600 puanlarının ise destek konumunda olduğu ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Borsa İstanbul'da BIST 100 güne yükselişle başladı, rekor sonrası yeni zirve
2
Altının Gramı 4 bin 457 TL’ye Geriledi: Çeyrek 7 bin 310, Cumhuriyet 29 bin 150 TL
3
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Gösterge ve Çapraz Kurlar
4
ATO'da Türkiye-Endonezya İş Forumu — 10 Milyar Dolar Hedefi Öne Çıktı
5
e-Devlet'ten hakkınız var mı bakın! Bu şartlara uyana devletten sosyal destek!
6
İngiltere'de 2025 Yazı Kayıtlardaki En Sıcak Yaz Olacak
7
Lisanslı Depoculukta Dijitalleşme: Lisanslı Depo Bilgi Sistemi Kuruluyor

TCDD 80 Sürekli İşçi Alımı: Sözlü Sınav ve Noter Kurası Şartları

Esenyurt EMEĞİM ile Ücretsiz Kursla Patron Olun

Antalya'da Kız Çocuklarına 50.000 TL'ye Kadar Destek: Başvurular 8 Ağustos'ta Başladı

TOFAŞ Şahin ve Doğan 2026'da mı Geri Dönüyor?

30 Ağustos: İstanbul, Ankara, İzmir'de 07.00-23.59 Ücretsiz Ulaşım

KYK Yurt Ücretleri 2025-2026 Ne Kadar? Başvuru Takvimi Belli mi?

Halkbank'tan kadınlara rekor ödüllü 'Üreten Kadınlar Yarışması' başvuruları başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: EPDK enerji piyasası kurallarını yeniledi

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025