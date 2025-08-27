VİOP: Ağustos Vadeli BIST 30 Kontratı Güne Yükselişle Başladı

VİOP'ta Ağustos Vadeli Endeks Kontratı Güne Yükselişle Başladı

İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,18 artışla 12.788,00 puandan işlem görerek güne yükselişle başladı.

Seans Özeti

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,06 düşüşle 12.765,00 puandan tamamlamıştı. Endeks kontratı akşam seansında kayıplarının bir kısmını telafi ederek 12.773,00 puana yükselmişti.

Bugünkü açılış seansında kontrat, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,18 artışla 12.788,00 seviyesinden işlem gördü.

Piyasa Beklentileri ve Teknik Seviyeler

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bağımsızlığına ilişkin endişelerin gölgesinde teknoloji ağırlıklı şirketlerin ön plana çıkmasıyla Nvidia'nın bugün açıklanması beklenen finansal sonuçları takip ediliyor.

Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Nvidia bilançosu ile ABD'de mortgage başvurularının izleneceğini belirtti. Teknik açıdan endeks kontratında 12.900 ve 13.000 seviyelerinin direnç; 12.700 ve 12.600 puanlarının ise destek konumunda olduğu ifade edildi.