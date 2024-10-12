WoodTech Fuarı İstanbul'da Başladı

WoodTech Fuarı Kapılarını Açtı

İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 37. Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar ve El Aletleri Fuarı, 5 gün süresince ağaç işleme makineleri sektörünü bir araya getiriyor.

AİMSAD Başkanı İsmet Toktaş'tan Önemli Açıklamalar

Ağaç İşleme Makine Sanayicileri Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Toktaş, fuarın açılışında ağaç işleme makineleri sektörünün önemine vurgu yaptı. Toktaş, "Bu dönemde ihracatımıza zarar vermemek için yoğun çaba sarf ediyoruz. WoodTech, bu süreçte kritik bir rol oynuyor" dedi.

Katılımcı Firmalar ve Ziyaretçi Sayısı

Fuar, 300'den fazla firma ve temsilcisini bir araya getiriyor. Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Orta Asya'dan gelen yaklaşık 25 bin ziyaretçi arasında birçok ülke bulunuyor.

RX Tüyap Genel Müdürü Berkan Öner'in Vurguları

Berkan Öner, fuarın sadece bir ticaret platformu olmadığını, aynı zamanda yeni iş ortaklıklarının doğduğu bir ortam sağladığını belirtti. Öner, "Türkiye'nin ağaç işleme teknolojilerindeki öncülüğünü sergilemek için buradayız. Katılımcılarımızın yaratıcılığını sergileyerek geleceğin üretim standartlarını belirleyeceğinden eminim" ifadelerini kullandı.