X, Reklam Verenlere Karşı Dava Açtı

X, Reklam Verenlere Hukuki Süreç Başlattı

Elon Musk'ın sahip olduğu sosyal medya platformu X, bir grup reklam verene ve bazı büyük şirketlere, yasa dışı boykot yaparak gelir kaybına neden oldukları gerekçesiyle dava açtı.

Yaccarino'dan Açıklama

X'in CEO'su Linda Yaccarino, sosyal medya üzerinden reklam verenlere açık bir mektup yayımladı. Yaccarino, X'in Küresel Sorumlu Medya İttifakı (GARM), Dünya Reklamverenler Federasyonu (WFA) ve GARM üyesi birçok şirketin aleyhine bir antitröst davası açtığını duyurdu.

Yasa Dışı Boykot İddiaları

Yaccarino, ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin 'GARM'ın Zararı' başlıklı raporunu incelediğini belirterek, bu raporda birçok şirkete karşı yasa dışı boykot yapıldığına dair bulgular yer aldığını aktardı. Ayrıca, bu kuruluşların yasa dışı eylemlerinin X'e milyarlarca dolara mal olduğunu ifade etti.

Dava Dilekçesinin Detayları

Ancak, Texas'taki federal mahkemede açılan dava dilekçesinde, bu şirketlerin, daha önceki adı Twitter olan platformdan elde edilen büyük reklam gelirlerini 'kolektif olarak alıkoyma amacıyla komplo kurdukları' iddia ediliyor. Dava dosyasında belirtildiğine göre, boykot, Musk'ın Twitter'ı satın almasının ardından Kasım 2022'de başlamıştır. Boykotun, Twitter'ın içerik ve güvenlik standartlarındaki değişiklikler nedeniyle başlatıldığı ifade edilmektedir.

Rekabet Sürecinin Etkisi

X'in şikayetinde, 'Rakip reklam verenler arasında kolektif eylem, sosyal medya platformları tarafından uygulanacak marka güvenliği standartlarını belirlemek amacıyla rekabet sürecini kısaltır ve pazar gücüne sahip bir grup reklamverenin kolektif görüşlerinin tüketicilerin çıkarlarının önüne geçmesine olanak tanır.' değerlendirmesinde bulunuldu.

Hatırlatmak gerekirse, Elon Musk'ın 2022'de Twitter'ı satın almasının ardından platformun reklam gelirlerinde düşüş görülmüştü.