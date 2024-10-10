Yaban Hayatı Popülasyonunda Endişe Verici Düşüş

Yaban Hayatı Popülasyonunda Tehlikeli Düşüş

Dünya yaban hayatında son yarım yüzyılda gözlemlenen düşüş, endişe verici boyutlara ulaştı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından yayınlanan 2024 Yaşayan Gezegen Raporu'na göre, 1970-2020 döneminde izlenen 5,495 türde, yaklaşık 35 bin omurgalı popülasyonunda, %73 oranında bir azalma meydana geldi.

Tatlı Su Nüfusunda Keskin Düşüş

Rapor kapsamında, tatlı su türlerinde %85'lik bir gerileme kaydedilirken, kara ve deniz popülasyonları sırasıyla %69 ve %56 düşüş gösterdi. London Zoology Society tarafından oluşturulan Yaşayan Gezegen Endeksi çerçevesinde böyle bir tablo ortaya çıktı.

Bölgesel Düşüşler

Bölgesel bazda en büyük düşüş, %95 ile Latin Amerika ve Karayipler'de yaşandı. Bunu %76 ile Afrika, %60 ile Asya Pasifik, %39 ile Kuzey Amerika ve %35 ile Orta Asya takip etti. Habitat kaybı, aşırı avlanma, istilacı türler ve iklim değişikliği gibi faktörler bu düşüşlerin başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Serious Risk for Ecosystem Health

Yabani yaşam popülasyonlarındaki önemli düşüşler, çevrenin sağlığını ve direncini olumsuz etkileyerek dünyamızı tehlikeli bir dönüm noktasına yaklaştırıyor. Kuzey Afrika çam ormanlarının kaybı, Amazon yağmur ormanlarının yok olması ve mercan resiflerindeki kitlesel ölümler ciddi riskler taşıyor.

WWF Baş Bilim İnsanı Rebecca Shaw, bu keskin düşüşlerin doğanın giderek çözüldüğünü ve direncinin azaldığını gösterdiğini ifade etti. Shaw, "Doğa tehlikeye girdiğinde, iklim değişikliğine karşı daha savunmasız hale geliyor ve geri dönülmez bölgesel dönüm noktalarıyla daha da karşı karşıya kalıyor. Bu durum, soluduğumuz havayı, içtiğimiz suyu ve yediğimiz gıdayı tehdit ediyor." şeklinde yorum yaptı.