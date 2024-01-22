Yanlış duymadınız sadece 10.000 TL arsanız hazır! Avantajlı arsa satışı duyuruldu

Milli Emlak her gün yeni arazi arsa tarla satışlarını duyurmaya devam ediyor. Uygun fiyata taşınmaz satışları denildiği zaman ilk akla gelen Milli Emlak, bu sefer Eskişehir Sarıcıkaya ilçesinde 39,58 metre karelik araziyi 10.000 TL’ye satışa çıkarttı. 30 Ocak ise ihale için son gün. İşte Milli Emlak'ın satışa çıkarmış olduğu 10.000 TL’lik arazi satışının detayları...

ARAZİ SATIN ALACAKLAR 10.000 TL’YE ARAZİNİZ HAZIR

Milli Emlak arazi sahibi olmak isteyen vatandaşların yüzlerini güldürecek harika bir taşınmaz satışını duyurdu. Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yer alan 39,58 metre karelik araziyi satışa çıkardı. Tahmin edilen ihale bedeli olarak 10.000 TL belirlenen bu arazi satışı için istenilen teminat bedeli ise 3000 TL olarak belirlendi. 30 Ocak 2024 tarihinde saat 11:30’a gerçekleşecek olan ihale için vatandaşlar şimdiden geri sayıma başladı.





47.000 TL’YE 120 METRE² ARAZİ SATIŞTA

Milli Emlak Eskişehir’de fırsatları peş peşe duyurmaya devam ediyor. 10.000 TL’nin yanı sıra 47.000 TL’ye satışa çıkartmış olduğu 120 metre karelik arazi de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Eskişehir’in Sarıcakaya ilçesinde yer alan bu arazi için istenilen teminat bedeli ise 14.100 TL olarak belirlendi. 120 metre karelik bu arazi için toplam tahmin edilen ihale bedeli 47.000 TL olarak belirlenmişken, ihalenin tarihi 30 Ocak 2024 olarak aktarıldı. Saat 11:00’da gerçekleşecek olan ihale için son bir hafta geri sayımı başladı!





76.000 TL 188,90 METRE² ARAZİ SATILIK

Milli Emlak'ın Eskişehir’de peş peşe sıraladığı avantajlı arazi satışlarından bir diğeri ise 188,90 metre karelik Sarıcakaya ilçesinde yer alan arazi. Arazi için tahmin edilen ihale bedeli 76.000 TL olarak belirlenirken, teminat bedeli ise 22.800 TL olarak belirlendi. 188,90 metre karelik bu arazi satışının ihalesine ise son yedi gün kaldı. Bu araziye sahip olmak isteyen vatandaşlar 30 Ocak 2024 tarihinde saat 10:15’te gerçekleşecek olan ihaleye katılım sağlamaları gerekiyor.



