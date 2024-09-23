DOLAR
34,15 -0,15%
EURO
38,01 0,33%
ALTIN
2.878,93 -0,15%
BITCOIN
2.167.031,24 -0,46%

Yapay Zeka ile Finansal Piyasalarda Şeffaflık Artıyor

Yapay zeka, finans sektöründe piyasa gözetimi ve şeffaflık için kritik bir araç olarak öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 23.09.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 13:59
Yapay Zeka ile Finansal Piyasalarda Şeffaflık Artıyor

Finans Sektöründe Yapay Zeka Konferansı Ankara’da Gerçekleşti

Yapay zeka teknolojilerinin finans ve piyasa gözetimi alanındaki mevcut kullanımı ve gelecekteki potansiyeli, "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı" ile tartışıldı. Konferans, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği ortaklığıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

TÜRİB Genel Müdürü’nden Yapay Zeka Vurgusu

Konferansın açılış konuşmasını yapan TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, borsaların piyasalarda şeffaflığı sağlama misyonunun önemine değindi. Kırali, "Finansal piyasalar sürekli bir evrim içinde. Bu evrim piyasa gözetimini de dönüştürüyor. Yapay zeka, bu dönüşümde önemli bir yardımcı olacak." dedi.

Kırali, yapay zeka destekli Algoritmik Takip ve İzleme Platformu (ATİP) projesi hakkında bilgi vererek, tarımsal emtiada manipülatif eylemleri daha hızlı tespit etmeyi hedeflediklerini belirtti: "Piyasa sağlığını korumak, özellikle tahıl ve gıda piyasası için kritik. Bu projeyi kısa sürede hayata geçireceğiz."

TÜBİTAK Desteği ile Güçlü Projeler

Kırali ayrıca, AR-GE merkezlerinde geliştirilen piyasa gözetim projesinin TÜBİTAK'tan aldığı destekle sağlam temeller üzerine kurulduğuna dikkat çekti. Yapay zekanın finansal piyasalardaki uygulamalarını risk yönetimi, dolandırıcılığın tespiti ve yatırım stratejerinin belirlenmesi konularında da işlevsel olduğunu söyledi.

Yapay Zeka Derneği’nden Türkiye’nin Önceliğine Vurgu

Yapay Zeka Derneği Başkanı Ali Serhan Koyuncugil, yapay zekanın finans sektöründeki etkisine değinerek, "Türkiye bu alanda öncü bir konumda. Yapay zekanın varlığını göz ardı etmek mümkün değil." şeklinde konuştu.

Uluslararası İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Konferansta aynı zamanda, TÜRİB ile Pakistan Ürün İhtisas Borsası PMEX arasında bilgilerin paylaşımı, personel eğitimi ve yeni ürün geliştirme alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım...

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım...

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım...

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım...

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım...

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım...

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım...

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cezayir Bandıralı 'Tessala' Gemisi Türkiye'ye Giriş Yaptı
2
En çok tercih edilen ikinci el otomobilleri belirlendi! Volkswagen birinci sırada...
3
Yapay Zeka ile Finansal Piyasalarda Şeffaflık Artıyor
4
Borsa İstanbul'da İlk Yarıda Durağan Seyir
5
Piyasalarda Gün Ortası Durumu: Dolar ve Avro Fiyatları
6
İngiltere'de Özel Sektör Büyüme Hızı Düşüşte

Her istifa edeni yüzbinlerce liraya boğabilecek gelişme! Kıdem tazminatı kuralları değişti

Meclis açılmadan müjdesi geldi! Erken emeklilikte 1999-2008 SGK Girişine Dikkat!

Emekli maaşına ek gelir arayana Eylül müjdesi! Tek seferde on binlerce lira veriliyor

Kredi vadelerinde 60 ay devrimi! Başvurana faizler 3’ten düştü koşan kapıyor

4A-4B-4C Emeklileri DİKKAT! Bu sefer maaş zammı şok oranlarla geliyor

Merkez Bankası kararı Faizleri Kırdı Geçti! Sabah sabah faizsiz kredi müjdesi geldi! 50.000 TL ödeniyor

KPSS şartsız ilkokul mezunlarına MEB personeli olma kapısı aralandı! On binlerce personel alımı açıklandı

150.000 TL’ye araba mı! 2. el araç fırsatını sadece koşan yakalıyor

Yüzde 25 indirimli TOKİ başvuruları başladı! 23 Eylül’de o şehirlerde olan yaşadı

TOKİ’den Ev Sahibi Olma Fırsatı! 2+1 Daireler 9.949 TL Taksitle İstanbul, Ankara ve Karaman'da Satışa Sunuluyor

2024 Yılının En İyi Sedan Modelleri Belli Oldu! Sürüş Keyfi ve Konfor Sunan 15 Model

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilerin IBAN Hesaplarını 5 Yıl Geriye Dönük Denetlemeye Başladı