Yapay Zeka ile Finansal Piyasalarda Şeffaflık Artıyor

Finans Sektöründe Yapay Zeka Konferansı Ankara’da Gerçekleşti

Yapay zeka teknolojilerinin finans ve piyasa gözetimi alanındaki mevcut kullanımı ve gelecekteki potansiyeli, "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı" ile tartışıldı. Konferans, Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği ortaklığıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

TÜRİB Genel Müdürü’nden Yapay Zeka Vurgusu

Konferansın açılış konuşmasını yapan TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali, borsaların piyasalarda şeffaflığı sağlama misyonunun önemine değindi. Kırali, "Finansal piyasalar sürekli bir evrim içinde. Bu evrim piyasa gözetimini de dönüştürüyor. Yapay zeka, bu dönüşümde önemli bir yardımcı olacak." dedi.

Kırali, yapay zeka destekli Algoritmik Takip ve İzleme Platformu (ATİP) projesi hakkında bilgi vererek, tarımsal emtiada manipülatif eylemleri daha hızlı tespit etmeyi hedeflediklerini belirtti: "Piyasa sağlığını korumak, özellikle tahıl ve gıda piyasası için kritik. Bu projeyi kısa sürede hayata geçireceğiz."

TÜBİTAK Desteği ile Güçlü Projeler

Kırali ayrıca, AR-GE merkezlerinde geliştirilen piyasa gözetim projesinin TÜBİTAK'tan aldığı destekle sağlam temeller üzerine kurulduğuna dikkat çekti. Yapay zekanın finansal piyasalardaki uygulamalarını risk yönetimi, dolandırıcılığın tespiti ve yatırım stratejerinin belirlenmesi konularında da işlevsel olduğunu söyledi.

Yapay Zeka Derneği’nden Türkiye’nin Önceliğine Vurgu

Yapay Zeka Derneği Başkanı Ali Serhan Koyuncugil, yapay zekanın finans sektöründeki etkisine değinerek, "Türkiye bu alanda öncü bir konumda. Yapay zekanın varlığını göz ardı etmek mümkün değil." şeklinde konuştu.

Uluslararası İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Konferansta aynı zamanda, TÜRİB ile Pakistan Ürün İhtisas Borsası PMEX arasında bilgilerin paylaşımı, personel eğitimi ve yeni ürün geliştirme alanlarında işbirliği anlaşması imzalandı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.

Finans sektöründe yapay zeka teknolojilerinin mevcut kullanımı ve gelecekteki olası kullanım alanları "Finans Sektöründe ve Piyasa Gözetiminde Yapay Zeka Konferansı"nda masaya yatırıldı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) ve Yapay Zeka Derneği işbirliğiyle Ankara'da bir otelde düzenlenen konferansın açılışında TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali konuşma yaptı.