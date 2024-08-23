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Yarışma Başvuruları İçin Son Gün 31 Ağustos

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nın başvuruları 31 Ağustos'ta sona erecek. Yarışmanın detayları burada!

Yayın Tarihi: 23.08.2024 11:12
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 11:12
Yarışma Başvuruları İçin Son Gün 31 Ağustos

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması Başvuruları Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması, toprağın, suyun ve ormanın önemini vurgulamak amacıyla gerçekleştirilmektedir. Bu yıl, yarışma ilk kez uluslararası boyuta taşınıyor.

Yarışmanın Kategorileri ve Teması

Geleneksel hale gelen bu yarışma, çeşitli alanlarda duyarlı bireyler yetiştirmek amacıyla altı kategoride düzenleniyor: "Genel", "Çiftçi", "Öğrenci", "Tema", "Tarım ve Orman Bakanlığı Çalışanları" ve "DenizBank Çalışanları".

Bu yıl Tema kategorisinin konusu "Üretimin ve Üreticinin Yüzyılı" olarak belirlendi. Yarışmacılar, tarım, hayvancılık, orman, toprak, su, su ürünleri ve gıda konularında fotoğraflarını sunacaklar.

Seçici Kurul ve Ödüller

Yarışmanın seçici kurulunda, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanı Bülent Kahraman Çolakoğlu, fotoğraf sanatçısı Reha Bilir, savaş muhabiri Coşkun Aral, fotoğraf sanatçısı Mehmet Arslan Güven, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Direktörü Fırat Yurdakul, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesinden Prof. Dr. Ozan Bilgiseren, Dokuz Eylül Üniversitesinden Prof. Dr. Işık Sezer, foto muhabiri Ümit Bektaş, kameraman Sabri Savcı, DenizBank Tarım Bankacılığı Pazarlama Grup Müdürü Canan Aytekin, aynı bankanın Kültür Sanat Danışmanı Perihan Yücel ve görsel danışman Serkan Turaç yer alıyor.

Sonuçlar 23 Eylül - 23 Ekim tarihleri arasında açıklanacak ve ödüller, törenle sahiplerine verilecektir. Ayrıca, bazı eserlerin sergileneceği bir etkinlik de düzenlenecek.

Başvuru Bilgileri

Yarışmaya katılmak isteyenler, şartlara buradan ulaşabilir. Unutmayın, başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek!

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