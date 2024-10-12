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Yatırım Araçları Haftalık Değerlendirme

Borsa İstanbul'da endeks kayıpları yaşanırken, altın ve dolar yatırımcısına kazandırdı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 11:00
Yatırım Araçları Haftalık Değerlendirme

Yatırım Araçlarında Son Durum

Borsa İstanbul'daki haftalık değerlendirmede, BIST 100 endeksi, %2,56 değer kaybıyla 8.876,22 puandan kapanış yaptı. Haftalık en düşük değer 8.836,95 puan, en yüksek değer ise 9.195,49 puan olarak kaydedildi.

Endekslerdeki Değişim

Hafta içinde Borsa İstanbul Mali Endeksi %2,15 kayıpla 10.227,10 puana; Hizmetler Endeksi %2,53 değer kaybıyla 8.559,66 puana; Sanayi Endeksi %2,20 düşüşle 11.888,03 puana; Teknoloji Endeksi ise %5,95 kayıpla 11.774,76 puana geriledi.

Öne Çıkan Hisseler

Haftada, Tekfen Holding %27,02 artışla en çok değer kazanan hisse senedi oldu. Bunu %10,18’lik artışla Otokar ve %9,26’lık artışla Oba Makarnacılık takip etti. En çok kayıp yaşayan hisseler ise %16,58 ile MLP Sağlık, %12,77 ile Beşiktaş ve %10,16 ile 1000 Yatırımlar Holding oldu.

Değerli Şirketler

Borsa İstanbul'da işlem gören en değerli şirketler arasında Garanti BBVA 501,48 milyar lira, Koç Holding 444,03 milyar lira ve Türk Hava Yolları 365,36 milyar lira ile öne çıkıyor.

Altın ve Dolar Fiyatları

Altın fiyatları ise geçen hafta %0,17 artarak 2.924 lira seviyesine yükseldi. Cumhuriyet altını ise %0,08 artışla 20.010 lira oldu. Doların satış fiyatı %0,09 artarak 34,2830 lira, avronun fiyatı ise %0,28 azaltarak 37,5140 lira seviyesine geriledi. İngiliz sterlini, %0,13 değer kaybederek 44,8300 liraya, İsviçre frangı ise %0,24 artarak 39,9850 liraya yükseldi.

(Sürecek)

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