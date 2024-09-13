Yatırım Araçları Haftalık Performansı Raporu

Bu Haftanın Yatırım Araçları Performansı

Bu hafta içerisinde, Borsa İstanbul'da işlem gören çeşitli yatırım araçlarının performansları dikkat çekici bir şekilde değişiklik gösterdi.

Borsa İstanbul'daki Hisse Senetleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %0,88 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, haftayı 9.685,49 puan ile kapatırken, gün içinde en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü.

Döviz Kurları Üzerindeki Değişim

Döviz piyasasında, ABD doları %0,16 değer kaybederek 33,9250 lira, avro ise %0,19 azalışla 37,6260 lira seviyesine geriledi.

Altın Fiyatlarındaki Artış

Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları, bu hafta dikkat çekici bir şekilde yükseldi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %2,29 artışla 2.812 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %0,89 artışla 18.507 lira oldu. Çeyrek altının fiyatı ise 4.650 lira seviyesine yükseldi.

Yatırım ve Emeklilik Fonları Durumu

Yatırım fonları bu hafta %0,89, emeklilik fonları ise %0,97 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar ise %0,98 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Sonuç olarak, yatırımcılar açısından karışık bir hafta geçildi. Hisse senetlerindeki düşüş ile birlikte altındaki artış, yatırım kararlarını etkileyebilir.