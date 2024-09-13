Yatırım Araçları Haftalık Performansı Raporu

Bu hafta hisse senetleri, döviz ve altın fiyatlarındaki değişimlerin detayları burada.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 18:59
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 18:59
Yatırım Araçları Haftalık Performansı Raporu

Bu Haftanın Yatırım Araçları Performansı

Bu hafta içerisinde, Borsa İstanbul'da işlem gören çeşitli yatırım araçlarının performansları dikkat çekici bir şekilde değişiklik gösterdi.

Borsa İstanbul'daki Hisse Senetleri

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %0,88 değer kaybetti. BIST 100 endeksi, haftayı 9.685,49 puan ile kapatırken, gün içinde en düşük 9.274,55 ve en yüksek 9.838,01 puanı gördü.

Döviz Kurları Üzerindeki Değişim

Döviz piyasasında, ABD doları %0,16 değer kaybederek 33,9250 lira, avro ise %0,19 azalışla 37,6260 lira seviyesine geriledi.

Altın Fiyatlarındaki Artış

Kapalıçarşı'da işlem gören altın fiyatları, bu hafta dikkat çekici bir şekilde yükseldi. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı %2,29 artışla 2.812 lira, cumhuriyet altınının satış fiyatı ise %0,89 artışla 18.507 lira oldu. Çeyrek altının fiyatı ise 4.650 lira seviyesine yükseldi.

Yatırım ve Emeklilik Fonları Durumu

Yatırım fonları bu hafta %0,89, emeklilik fonları ise %0,97 değer kaybetti. Yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar ise %0,98 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Sonuç olarak, yatırımcılar açısından karışık bir hafta geçildi. Hisse senetlerindeki düşüş ile birlikte altındaki artış, yatırım kararlarını etkileyebilir.

İLGİLİ HABERLER

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarımsal Destekleme Ödemeleri Başladı
2
ABD, Çin'den İthal Ürünlere Yeni Tarife Artışları Duyurdu
3
Yatırım Araçları Haftalık Performansı Raporu
4
Fındık Alımında Yeni Dönem: TMO Genel Müdürü Güldal'dan Açıklamalar
5
Gün Sonunda Borsa İstanbul'da Öne Çıkan Gelişmeler
6
Borsa İstanbul'da Yükseliş Rüzgarı
7
Türkiye'de Tavuk Eti Üretimi Artış Gösterdi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor