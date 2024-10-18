Yatırım Araçlarının Haftalık Performansı

Bu Hafta Yatırım Araçlarının Performansı

Bu hafta, yatırım araçlarının performansı oldukça dikkat çekici bir tablo sergiledi. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama %0,93 değer kaybetti. Döviz kurlarında ise dolar/TL %0,10 ve avro/TL %0,77 oranında geriledi. Ancak, altının gram fiyatı %2,29 artış göstererek yatırımcıların yüzünü güldürdü.

BIST 100 Endeksi Performansı

BIST 100 endeksi, en düşük 8.680,72 ve en yüksek 9.070,02 puanı gördükten sonra haftayı, önceki kapanışa nazaran %0,93 değer kaybıyla 8.793,61 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da Altın Fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, haftalık %2,29 artışla 2.991 lira seviyesine yükseldi. Ayrıca, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da %1,35 artışla 20.280 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz hafta sonu 5.020 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise %1,37 artarak 5.089 lira seviyesine çıktı.

Döviz Kurları ve Fon Performansı

Bu hafta, ABD doları %0,10 değer kaybederek 34,2490 lira seviyesinde işlem görürken, avro %0,77 azalarak 37,2260 lira oldu. Yatırım fonları ise %0,42 ve emeklilik fonları %0,77 değer kazandı. Fonlar arasında en çok kazandıran kategoriyse, %3,20 ile 'kıymetli maden' fonları oldu.