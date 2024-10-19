Yatırımcı Rehberi: Piyasalardaki Son Gelişmeler

Borsa İstanbul'da Haftalık Performans

Geçtiğimiz hafta yatırım araçları arasında altın kazandırırken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ortalama %0,93 kayıpla haftayı kapattı. Endeks, bu süre zarfında 8.793,61 puandan işlem görerek, en düşük 8.680,72 puanı, en yüksek ise 9.070,02 puanı gördü.

Sektörel Gelişmeler

Borsa İstanbul Mali Endeksi %2,08 değer kaybederek 10.014,44 puana gerilerken, Hizmetler Endeksi %0,69’luk artışla 8.618,30 puana, Sanayi Endeksi %0,07 artışla 11.896,11 puana ve Teknoloji Endeksi %3,59 değerlendirerek 12.196,96 puana ulaştı.

Öne Çıkan Hisseler

Borsa İstanbul'da en değerli hisseler arasında Tekfen Holding, %11,31’lik artışıyla liderlik yaptı. Bunu, %10,53 ile Borusan Yatırım ve Pazarlama, %9,63 ile Borusan Boru Sanayi izledi. En çok değer kaybeden hisseler ise Akbank %9,72, Şok Marketler Ticaret %8,11 ve Anadolu Efes Biracılık %7,40 ile sıralandı.

En Değerli Şirketler

Yatırımcılar arasında en değerli üç şirket; Garanti BBVA 465 milyar 780 milyon lira, Koç Holding 447 milyar 586 milyon lira ve Türk Hava Yolları 369 milyar 840 milyon lira ile dikkat çekiyor.

Altın ve Döviz Fiyatları

Geçen hafta altın fiyatları da yükseldi; 24 ayar külçe altının gramı %2,29 artışla 2.991 liraya, Cumhuriyet altını ise %1,35 değer kazanarak 20.280 liraya çıktı. Dolar satış fiyatı %0,10 azalarak 34,2490 liraya, avro ise %0,77 gerileyerek 37,2260 liraya düştü. İngiliz sterlininin satış fiyatı ise %0,27 değer kaybederek 44,7100 liraya geriledi. İsviçre frangı, %1,03'lük düşüşle 39,5730 liranın altında işlem gördü.