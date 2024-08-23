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Yeni Hayvancılık Destekleri İzmir'de Tanıtıldı

Gıda üretiminin sürdürülebilirliği için yeni destekleme modeli tanıtıldı.

Yayın Tarihi: 23.08.2024 16:46
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 17:04
Yeni Hayvancılık Destekleri İzmir'de Tanıtıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir'de Yetiştiricilerle Buluştu

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen, İzmir'in Ödemiş ilçesinde düzenlenen toplantıda yeni hayvancılık desteklemelerini tanıttı. Toplantıda, yetiştirici ve üretici temsilcilerine bakanlığın devreye aldığı desteklemeler hakkında bilgi verildi.

Üretim Planlaması ve Destekleme Modeli Üzerine

Prof. Dr. Gürmen, destekleme modelinin üretim planlaması ve sözleşmeli üretimi destekleyecek şekilde yenilendiğine dikkat çekti. "Yetiştiricilere yeni destekleme sistemimizi aktarmak ve taleplerini dinlemek amacıyla buradayız," diyen Gürmen, süt üretimi konusundaki sıkıntıların çözümü için Ticaret Bakanlığı ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Desteklerin Sürdürülebilir Olması Amaçlanıyor

Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, hayvancılıkta sürdürülebilir bir yol haritasının oluşturulduğunu belirterek, "Yeni destekleme modelimizde öncelikle verim ve kalitenin artırılması, ardından sürdürülebilirliğin sağlanmasını hedefliyoruz," dedi. Çelik, ayrıca kadın ve genç üreticilere yönelik pozitif ayrımcılık yapacaklarını ifade etti.

Ödemiş Süt Üreticileri Birliği Ziyareti

Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Gürmen ve beraberindeki heyet, programın ardından Ödemiş Süt Üreticileri Birliğini de ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni hayvancılık desteklemelerinin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Gürmen'i, yetiştirici, üretici ve kooperatif temsilcileri karşıladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni hayvancılık desteklemelerinin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Gürmen'i, yetiştirici, üretici ve kooperatif temsilcileri karşıladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni hayvancılık desteklemelerinin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Gürmen'i, yetiştirici, üretici ve kooperatif temsilcileri karşıladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni hayvancılık desteklemelerinin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Gürmen'i, yetiştirici, üretici ve kooperatif temsilcileri karşıladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni hayvancılık desteklemelerinin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Gürmen'i, yetiştirici, üretici ve kooperatif temsilcileri karşıladı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni...

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gürmen (sağda), İzmir'in Ödemiş ilçesinde yeni hayvancılık desteklemelerinin tanıtıldığı toplantıya katıldı. Gürmen'i, yetiştirici, üretici ve kooperatif temsilcileri karşıladı.

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