Yerel Kalkınma Hamlesi'ne DİKA Bölgesinden 4,8 Milyar TL'lik 15 Başvuru

Dicle Kalkınma Ajansı bölgesinde Yerel Kalkınma Hamlesi programına 4,8 milyar lira tutarında 15 proje başvurusu yapıldı; DİKA 2025 Yönetim Kurulu Midyat'ta toplandı.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 13:45
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 13:45
Yerel Kalkınma Hamlesi'ne DİKA Bölgesinden 4,8 Milyar TL'lik 15 Başvuru

Yerel Kalkınma Hamlesi'ne DİKA Bölgesinden 4,8 Milyar TL'lik 15 Başvuru

Toplantı ve açılış

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen DİKA 2025 yılı beşinci Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ajansın bölgesel kalkınma hedeflerine katkılarını vurguladı.

"Dicle Kalkınma Ajansının 2025 yılındaki beşinci Yönetim Kurulu toplantısı Mardin ilimizde gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte program kapsamında ajans tarafından yürütülen analiz, planlama çalışmaları ve destekleme faaliyetleri ile yerel kalkınma hamlesine ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır"

Projeler ve destekler

Akkoyun, DİKA tarafından 2025 yılında Batman’da yürütülen bir güdümlü projenin tamamlandığını; Siirt ve Şırnak illerinde yürütülmesi planlanan iki güdümlü proje için ise bakanlık onayının beklendiğini aktardı.

"Bakanlık programları kapsamında 2025 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Bakanlığa iletilen 12 proje içerisinden 9 proje, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ise 1 proje destek almaya hak kazanmıştır. Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında ise Mardin ilinde 2, Şırnak ilinde 1 üretim tesisinin yapımı tamamlanmıştır"

Uluslararası ve yeşil dönüşüm girişimleri

Akkoyun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücüsü olduğu Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında 5 geçim kaynağı tesisinin 2025 yılında tamamlanarak faaliyete geçtiğini bildirdi.

Yeşil dönüşüm odaklı SO GREEN Projesi hakkında Akkoyun, "SO GREEN Projesi kapsamında bölgede mevcut durumda kurulu işletmelere yönelik 28 milyon lira büyüklüğünde hızlandırma programı için Bakanlık onayı alınmıştır. SO GREEN Hızlandırma Programı’nı bugün itibarıyla ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları ve süreç

Akkoyun, yeni teşvik sistemi kapsamında ajansın desteklenecek sektörlerin belirlenmesine aktif katkı verdiğini belirtti ve 2025 başvuru döneminin sonuçlandığını duyurdu.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen yeni teşvik sistemi kapsamında ajansımız yönetim kurulunun da desteklenecek sektörleri ve yatırımcıları belirleme süreçlerine dahil olduğu Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın 2025 yılı başvuru dönemi sonuçlanmıştır. Bölgemiz illerinden yerel kalkınma hamlesi için toplam yatırım büyüklüğü 4,8 milyar lira olan 15 başvuru yapılmıştır. Projelere ön onay verilmiş olup, yatırım fizibilitelerinin sunulması beklenmektedir."

Ayrıca Akkoyun, yerel kalkınma hamlesinin 2026 yılı uygulaması kapsamında bölgedeki dört il için dörder yatırım konusunun DİKA koordinasyonunda belirlenmesi sürecinin başlatıldığını ve tekliflerin ilgili kurum ve kuruluşlardan toplandığını söyledi.

"Bölgemizdeki tüm ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölge müdürlükleri, üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından teklif toplanmaktadır. Yatırım konuları yönetim kurulumuz tarafından belirlenerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teklif edilecektir"

Yönetim Kurulu başkanlığı devri ve katılımcılar

Toplantı sonunda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, DİKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Siirt Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’ya devretti.

Akkoyun, "Yeni dönemde görevi devralacak Valimiz Sayın Kızılkaya’ya başarılar diliyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, DİKA çatısı altında yürütülen çalışmaların başta Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerimiz olmak üzere bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Siirt Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Şırnak Valisi Birol Ekici ile DİKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

DİCLE KALKINMA AJANSI (DİKA) 2025 YILI BEŞİNCİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, MARDİN'İN MİDYAT...

DİCLE KALKINMA AJANSI (DİKA) 2025 YILI BEŞİNCİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

DİCLE KALKINMA AJANSI (DİKA) 2025 YILI BEŞİNCİ YÖNETİM KURULU TOPLANTISI, MARDİN'İN MİDYAT...

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Niğde Belediyesi: 2025 Emlak Vergisi İkinci Taksit Son Tarihi 30 Kasım 2025
2
KUDAKA'dan 18-35 Yaş Genç Kadınlara Ücretsiz Girişimcilik Eğitimi
3
Altın %98 Kazandırdı — Döviz Enflasyonun Altında Kaldı
4
Yerel Kalkınma Hamlesi'ne DİKA Bölgesinden 4,8 Milyar TL'lik 15 Başvuru
5
NATEN, Nadir Toprak Elementlerini Cevherden Uç Ürüne Taşıma Hedefiyle Üretiyor
6
Mevsimden Arındırılmış Özel Kapsamlı TÜFE Eylülde Aylık %2,71 Arttı
7
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları: Bulls Portföy %614,69 Lider

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?

Emekli ve Memur Zammına 'Refah Payı' Talebi: Ocak 2026 İçin Kritik Teklif

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de