Yerel Kalkınma Hamlesi'ne DİKA Bölgesinden 4,8 Milyar TL'lik 15 Başvuru

Toplantı ve açılış

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen DİKA 2025 yılı beşinci Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, ajansın bölgesel kalkınma hedeflerine katkılarını vurguladı.

"Dicle Kalkınma Ajansının 2025 yılındaki beşinci Yönetim Kurulu toplantısı Mardin ilimizde gerçekleştirilmektedir. Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte program kapsamında ajans tarafından yürütülen analiz, planlama çalışmaları ve destekleme faaliyetleri ile yerel kalkınma hamlesine ilişkin değerlendirmeler yapılacaktır"

Projeler ve destekler

Akkoyun, DİKA tarafından 2025 yılında Batman’da yürütülen bir güdümlü projenin tamamlandığını; Siirt ve Şırnak illerinde yürütülmesi planlanan iki güdümlü proje için ise bakanlık onayının beklendiğini aktardı.

"Bakanlık programları kapsamında 2025 yılında Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Bakanlığa iletilen 12 proje içerisinden 9 proje, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında ise 1 proje destek almaya hak kazanmıştır. Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında ise Mardin ilinde 2, Şırnak ilinde 1 üretim tesisinin yapımı tamamlanmıştır"

Uluslararası ve yeşil dönüşüm girişimleri

Akkoyun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücüsü olduğu Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO) kapsamında 5 geçim kaynağı tesisinin 2025 yılında tamamlanarak faaliyete geçtiğini bildirdi.

Yeşil dönüşüm odaklı SO GREEN Projesi hakkında Akkoyun, "SO GREEN Projesi kapsamında bölgede mevcut durumda kurulu işletmelere yönelik 28 milyon lira büyüklüğünde hızlandırma programı için Bakanlık onayı alınmıştır. SO GREEN Hızlandırma Programı’nı bugün itibarıyla ilan ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yerel Kalkınma Hamlesi başvuruları ve süreç

Akkoyun, yeni teşvik sistemi kapsamında ajansın desteklenecek sektörlerin belirlenmesine aktif katkı verdiğini belirtti ve 2025 başvuru döneminin sonuçlandığını duyurdu.

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen yeni teşvik sistemi kapsamında ajansımız yönetim kurulunun da desteklenecek sektörleri ve yatırımcıları belirleme süreçlerine dahil olduğu Yerel Kalkınma Hamlesi Programı’nın 2025 yılı başvuru dönemi sonuçlanmıştır. Bölgemiz illerinden yerel kalkınma hamlesi için toplam yatırım büyüklüğü 4,8 milyar lira olan 15 başvuru yapılmıştır. Projelere ön onay verilmiş olup, yatırım fizibilitelerinin sunulması beklenmektedir."

Ayrıca Akkoyun, yerel kalkınma hamlesinin 2026 yılı uygulaması kapsamında bölgedeki dört il için dörder yatırım konusunun DİKA koordinasyonunda belirlenmesi sürecinin başlatıldığını ve tekliflerin ilgili kurum ve kuruluşlardan toplandığını söyledi.

"Bölgemizdeki tüm ticaret ve sanayi odaları, organize sanayi bölge müdürlükleri, üniversiteler ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından teklif toplanmaktadır. Yatırım konuları yönetim kurulumuz tarafından belirlenerek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teklif edilecektir"

Yönetim Kurulu başkanlığı devri ve katılımcılar

Toplantı sonunda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, DİKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Siirt Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya’ya devretti.

Akkoyun, "Yeni dönemde görevi devralacak Valimiz Sayın Kızılkaya’ya başarılar diliyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını, DİKA çatısı altında yürütülen çalışmaların başta Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerimiz olmak üzere bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamasını temenni ediyorum" dedi.

Toplantıya Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Batman Valisi Ekrem Canalp, Siirt Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya, Şırnak Valisi Birol Ekici ile DİKA Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

