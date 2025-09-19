Yerli Miyoelektrik Robotik El Rehabilitasyonu TEKNOFEST'te — Düşük Maliyetli Tedavi Hedefi

Marmara Üniversitesi'nin yerli robotik el rehabilitasyon sistemi TEKNOFEST'te sergilendi

KAAN ULU - Marmara Üniversitesi

Miyoelektrik Kontrollü Robotik El Rehabilitasyon Sistemi, Marmara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından geliştirildi ve TEKNOFEST İstanbul'da ziyaretçilere tanıtılıyor. Proje, felç sonrası el rehabilitasyonu ihtiyacı olan hastalara düşük maliyetli ve ev ortamında tedavi olanağı sunmayı amaçlıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda devam ediyor. Festivalde Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Başpınar ile Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Barkın Bakır tarafından geliştirilen sistem ziyaretçilerle buluştu.

Proje süreci, hedefler ve destekler

Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Başpınar, AA muhabirine proje amaçlarını ve gelişim sürecini anlattı. Başpınar, akademik çalışmalarını fiziksel el rehabilitasyonu alanına yönlendirerek bu projeyi geliştirdiklerini belirtti. Projeye 2020 yılında TÜBİTAK ve KOSGEB desteğiyle başladıklarını ve ürünü prototip olarak ortaya koyduklarını ifade etti.

Başpınar, projeyi 2022'de başarıyla tamamladıklarını, ardından lisansüstü tez çalışmaları ve saha testleriyle geri bildirimler aldıklarını ve 2024'te "1507 - TÜBİTAK KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı" ile ürünü ticari hale getirdiklerini aktardı.

Evde rehabilitasyon ve erişilebilirlik

Başpınar, sistemin temel amacını şöyle özetledi: "Ürünümüzün temel amacı el rehabilitasyonu, yani inme sonrası hastaların ihtiyaç duyduğu rehabilitasyon hizmetini ev ortamında, hastaneye gitmeden sunabilmek. Bu sistem aynı zamanda hastanelerdeki yükün azaltılmasına da yardımcı olacak. Tamamen kişilerin ve özellikle hastaneye erişimin zor olduğu yerlerde yaşayan hastaların ev ortamında onlara el rehabilitasyonu hizmeti vermek için oluşturduğumuz robotik bir sistem aslında. Bu hastaların ellerini açıp kapatarak, daha doğrusu bir fizyoterapistin el rehabilitasyonu için uyguladığı tekniklerin büyük kısımlarını robotik sistemle yaptırarak hem fizyoterapistlerin yükünü alıyoruz hem de ev ortamında hastaların kendi kendine başkasına muhtaç olmadan kendi rehabilitasyonlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz."

Başpınar, hastanelerde şu an kullanılmakta olan sistemlerin çoğunun ithal ve maliyetli olduğunu, bu nedenle herkese ulaşamayacak durumda olduklarını vurguladı. Yerli ürün olarak hem ev kullanımına uygun düşük maliyetli bir çözüm geliştirmeyi, hem de kiralama ve hastanelere satış seçenekleriyle erişimi artırmayı planladıklarını söyledi.

Yerelleştirme ve ileri adımlar

Başpınar, sistemin İtalya ve ABD'de yaygın benzerleri olduğunu, fakat Türkiye'de genellikle yurt dışından getirilen ürünlerin kullanıldığını belirtti: "Biz onlara yerli ve milli olarak ikame bir ürün geliştirmek için bunu tasarladık. Bunu tamamen yurt içinde yüzde 95'in üzerinde bir yerlilik oranıyla Türkiye'de ürettik. Öncelikle sertifikasyon süreçlerini tamamladıktan sonra hastanelere ve son kullanıcıya kiralama yöntemiyle bunları ulaştırmayı planlıyoruz."

TEKNOFEST'te yer almaktan duydukları memnuniyeti de dile getiren Başpınar, "TÜBİTAK ve TEKNOFEST ailesine teşekkür ediyoruz bize böyle bir imkan sundukları için. Çok güzel bir ortam hazırlamışlar. Ve gelen öğrencilerimize, vatandaşlarımıza ürünü tanıttığımız, onların en azından bu tür gelişmelerden haberdar olmalarını sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Festivalde Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ulvi Başpınar ile Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Barkın Bakır tarafından geliştirilen Miyoelektrik Kontrollü Robotik El Rehabilitasyon Sistemi de katılımcılara tanıtılıyor. Söz konusu sistemle hastaneye ulaşmada zorluk yaşayan felçli hastaların düşük maliyetle tedavisi hedefleniyor.