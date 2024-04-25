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Annelere haber geldi: Çocuk Başına 600 TL'ye Kadar Devlet Yardımı

Son yıllarda çocuk sahibi olmanın hezimeti gün geçtikçe artıyor. Bebeğin temel ihtiyaçları olan bebek bezi, mama gibi ihtiyaçların fiyatları gün gün artmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 13:56
Annelere haber geldi: Çocuk Başına 600 TL'ye Kadar Devlet Yardımı

Son yıllarda çocuk sahibi olmanın hezimeti gün geçtikçe artıyor. Bebeğin temel ihtiyaçları olan bebek bezi, mama gibi ihtiyaçların fiyatları gün gün artmaya devam ediyor. Bu durum ise maddi imkanları kısıtlı aileler için büyük bir yük oluşturuyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ihtiyaç sahibi birey ya da haneye sağladığı desteklerin kalemini gün gün arttırırken, doğum yapan anneye de bir çok destek sağlanıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli bireyin ihtiyacına göre destek sağlıyor. Bağlı bulunulan SYDV'lere başvurularak desteklere hak sahibi olunabiliyor. Devletin sağladığı desteklerin ödeme adresi PTT olarak bilinirken, düzenli ve tek seferlik tüm ödemeler PTT aracılığı ile tamamlanıyor.

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Bakanlık tarafından doğum yapan annelere sağlanan desteklerin ardı arkası kesilmiyor. Doğum yardımı adı altında 2015 yılı ve sonrasında doğum yapan anneye çocuk başına tek seferli ödeme yapılıyor. Doğum yardımı olarak bilinen bu destek ve desteğin miktarı çocuk sayısına ve çocuğun kaçıncı birey olduğuna göre değişkenlik gösteriyor

DOĞUM YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olan ve 15 Mayıs 2015 tarihinden sonra doğum yapan sigortalı olsun olmasın tüm anneler bu destek ödemesini PTT üzerinden çekebiliyor. Doğum yardımı başvuruları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Web Sitesi üzerinden tamamlanabiliyor. başvuru sırasında dilekçe dışında herhangi bir belge istenmiyor. Başvurunun tamamlanması akabinde bir hafta gibi bir süre sonrasında ödemeler PTT üzerinden gerçekleştiriliyor.

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DOĞUM YARDIMI TUTARI

Tek seferlik olarak yapılan ödemeler çocuk sayısına göre şekillenirken, anne 1. çocuğuna doğum yapmışsa 300 TL, ikinci çocuğuna doğum yapmışsa 400 TL, 3 ve sonraki çocuklara ise 600 TL Doğum yardımı yapılıyor. Ödemeler PTT üzerinden tamamlanırken çocuklu ailelerin yeni doğum masraflarını bir nebzede olsun hafifletmeye yönelik olarak sağlanıyor

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Annelere haber geldi: Çocuk Başına 600 TL'ye Kadar Devlet Yardımı

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