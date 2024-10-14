Asgari ücret 2025 zam planı ortaya çıktı! Cepleri şıkırdatacak gelişme

2025 yılı asgari ücret zammını bekleyen vatandaşın, özellikle de 1 senelik olacak zammın, enflasyon karşısında direnecek bir oranda olması gerekliliği konusunda tedirgin bekleyişi sürüyor. Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü, hükümetin alacağı kararlara çevrilmişken, son günlerde uzmanlar tarafından yapılan hesaplamalar belirsizlikleri de beraberinde getirmeye devam ediyor. Özellikle de uzman ekonomistlerin asgari ücret zammı hakkındaki hesaplamaları asgari ücretli çalışanı heyecanlandırırken, asgari ücret zammı 2025 ne kadar olacak? Asgari ücrete yeni yılda ne kadar zam gelecek sorularının yanıtları daha da merak edilir hale geliyor.

ASGARİ ÜCRET 2025 NE KADAR OLACAK?

Uzun zamandır asgari ücretli çalışan 2025 zammı araştırmasını sürdürüyor. En son 2024 Ocak ayında zam alan ve Temmuz ara zammına dahil olmaya asgari ücretli, alım gücünün yüksek seyredeceği oranda zam bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Göktaş tarafından asgari ücret 2025 değerlendirmesi vatandaşa umut ışığı olurken, cepleri doldurabilecek bir zam beklentisi açıklama akabinde daha da artacağa benziyor.

2024 yılının son günleri yaklaşırken, asgari ücret zammı ile ilgili beklentiler giderek artıyor. 2024'te asgari ücretin 17.000 lira olarak belirlendiğini dile getiren Göktaş, yeni zammın enflasyon oranları ile paralel olarak seyredeceğini belirtmiş bulunuyor. Hükümetin, 2025 için hedeflediği enflasyon oranının %17,5 olacağı açıklamasını yapan isim, "Enflasyon karşısında asgari ücretin eridiğini görüyoruz. Milyonlarca çalışan, bu durumda yaşam mücadelesi vermekte" derken yapılması olası hesapları da sundu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2025 İÇİN 2 BAKIŞ AÇISI

Asgari ücret zammının sadece çalışan için önemli olmadığını belirten uzmanlar, işveren tarafının da zorlanmayacağı bir rakam olması gerekliliğine değiniyor. Göktaş’ın hesaplamalarına göre asgari ücrete yüzde 25 ila 30 arası zam yapılacağı belirtilirken, eğer %25 zam yapılırsa, 4.250 lira; %30 zam yapılırsa, 5.100 lira artış yaşanacağı ifade ediliyor.

MASADA ANLAŞMAZLIK ÇIKABİLİR

Asgari ücretin bu oranlarda şekillenmesi durumunda işçi tarafının masada olmayabileceğini belirten isim, işçi sendikalarının beklentilerine paralel bir artış olmaması durumunda, işverenlerin bu süreçteki tutumlarının dikat çekici olabileceğini belirtmiş bulunuyor. Yeni yılın gelmesine 3 ay bir vakit kala asgari ücret ile alakalı spekülasyonlar devam ederken, geçtiğimiz günlerde Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklamada asgari ücret belirleme çalışmalarının Aralık ayında başlayacağı ifade dildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık ayında toplanacak ve Ocak ayı gelmeden yeni zam oranını açıkjlayacak.



