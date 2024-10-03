BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!

Konut sektöründe yaşanan artışlar ev alma hayali olan vatandaşın hayallerini yıkarken, alınan kararlar doğrultusunda kredi faizlerinin indirgeneceği açıklaması geçtiğimiz haftalarda yapılmıştı. Özellikle Ziraat Bankası'nın attığı ilk adım ile birlikte konut kredisi faizlerinin 3’den düştüğü bilinirken, bu kapsamda konut alma hayalleri de gerçeğe dönüşeceğe benziyor. Peki Ziraat Bankası konut kredisi kampanyası başladı mı? Ziraat Bankası konut kredisi faizleri yüzde kaç? Ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Geçtiğimiz haftalarda Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada, 60 ve 120 ay vadeli konut kredisi faiz oranının belirgin şekilde düşüldüğü ifade edilmişti ve yüzde 3,09'dan yüzde 2,79'a indirildiği açıklanmıştı. Bu indirimle birlikte 1 milyon TL'lik bir kredi için aylık ödeme tutarı yaklaşık 29 bin TL'ye gerilerken,bu kampanyası ile banka borçlanmayı düşünen birçok vatandaş için tercih edilebilirler arasında ilk sıraya yerleşti.

BANKALARDA KONUT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ?

Ziraat Bankası konut kredisi kampanyası açıklaması akabinde diğer bankaların da faiz indirimine gidip gitmeyeceği merak ediliyor. Kamuoyunda merakla beklenen bu indirim, diğer bankaların da benzer adımlar atıp atmayacağı sorusunu akıllara getirirken, henüz diğer bankalar tarafından yapılan herhangi bir açıklama bulunmuyor.

BDDK’nın Yeni KREDİ Düzenlemeleri

Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüşte, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenlemelerin de etkisinin büyük olduğu ifade ediliyor. BDDK, bireysel ve konut kredilerine ilişkin risk ağırlıklarının azaltılmasına yönelik aldığı karar akabinde bankalara uygulanan ihtiyatlı risk ağırlıkları, daha da genişletilmiş olarak sunuluyor.

KONUT KREDİSİ TALEPLERİ ARTIYOR

Konut kredisi faiz oranlarındaki düşüş, ev sahibi olmak isteyen vatandaş tarafından merakla araştırılıyor. Emlak sektöründe, devreye alınan yeni kampanyalar sayesinde alım satım işlemlerinde artışlar gözlemlenirkeni düşen faizler de geri ödemeleri daha mümkün hale getirdiği için tercih edilmeye başlanmış bulunuyor.



