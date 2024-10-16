Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Milyonlarca emeklinin yakından takip ettiği emekli maaşı zammı ile alakalı olarak gün gün yeni hesaplamalar ve açıklamalar yapılmaya devam ediyor. En son Temmuz ayında enflasyon zammı alan emekli, maaşların eridiği şu günlerde refah payı ve seyyanen zam taleplerini sunarken, uzman ekonomistler de olası durumların ve emekli maaşlarının olması gereken seviye ile alakalı hesaplamalar yapıyor. Gün gün kamuoyuna sunulan emekli maaşı 2025 tahminleri dikkatleri toplarken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun tarafından yapılan açıklama dikkatleri üzerine toplamış bulunuyor.

SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 2025 yılına dair emekli maaşları hakkında yaptığı değerlendirmelerde dikkat çeken rakamlar belirtirken, Erdursun'a göre, mevcut emekli maaşlarının yetersizliği göz önünde bulundurulduğunda maaşların ulaşması gereken rakamın hesaplaması da sunulmuş bulunuyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA YENİ DÜZENLEME GELMELİ

Erdursun, 12.500 TL alan bir emeklinin özellikle de büyükşehirlerde yaşamakta zorlandığına dikkat çekerek, "Kira ödeyip beslenebilmek bile mümkün değil" diyerek devletin oransal artış yapmasının yeterli olmayacağını, emekli aylıklarında köklü bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirtti.

EMEKLİYE SEYYANEN ZAM

En düşük emekli aylığının 12,500 TL olduğu şu günlerde memurlara yönelik olarak %10, SSK ve Bağkur emeklilerine ise %15'lik bir enflasyon farkının oluştuğu hesaplanırken, bu artışların yanı sıra seyyanen bir artış yapılmasının gerekliliğine değindi. "Devlet memurlarına 2023 Temmuz ayında yapılan 8077 liralık seyyanen artışın değeri düşüyor. Ocak itibarıyla 13.800 TL olması bekleniyor," derken, seyyanen zammın en az bu tutarda olması gerekliliğini savundu.

EMEKLİYE HAZİNE DESTEĞİ

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı hazine desteği ile arttırılıyor. Erdursun, Bağ-Kur ve SSK emeklilerine yönelik olarak 334 TL ile 4.846 TL arasında değişen desteklerin devam edebileceği belirtti.

En düşük emekli maaşına hazine desteği haricinde seyyanen 13.800 TL eklenmesi durumunda, 20.800 TL’ye yükselebileceği hesaplanırken, bunun üzerine %15 enflasyon farkı uygulanması durumunda en düşük maaşın 33 bin liraya çıkması gerekliliğini savundu.



