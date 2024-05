Et ve Kıyma fiyatlarında düello! Hem de devlet destekli fiyatlar 155 TL'ye düştü

Her ürün ve hizmete yapılan zamlar et fiyatlarını da etkilemiş iken, kırmızı et fiyatları da bu sayede durdurulamaz derecede artmaya devam ediyor. Bunun sebebi maliyet artışları olarak gösteriliyor. Yem ve taşıma sektörüne gelen zamlar sonrasında arz talep dengesinin bozulduğu kırmızı et fiyatlarında artış devam edeceğe benziyor. Vatandaş evine kırmızı et alma konusunda zorluk yaşarken, kimi marketler zinciri bu duruma dur demek için kampanya hazırlığına başladı. Devlet destekli olan ve kar amacı gütmeyen Tarım Kredi Market, uzun bir süredir fiyatlarının uygun olması ile birlikte dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Üretimden halka sloganı le yoluna devam eden Tarım Kredi Market, kırmızı et fiyatlarını güncelledi. Tarım Kredi Market Mayıs kataloğunda dana kuşbaşı ve dana kıyma 155 TL'ye raflarda yerini aldı .

TARIM KREDİ MARKET KIRMIZI ET İNDİRİMİ

Tarım Kredi Marketler zinciri, 81 ildeki binlerce şubesinde, helal kesim dana kuşbaşı eti uygun bir fiyata sunarak, et tüketimindeki artışın önüne geçmeyi hedefliyor. Düzenşlenen kampanya, özellikle dana kuşbaşı etinin kilogram fiyatının 500-600 lira aralığında seyrettiği bu dönemde, 155 lira gibi cazip bir fiyatla kaliteli ve helal kesim et sunarak tercih edilme sebebi oluyor.





400 gram paketler halinde sunulan bu ürün, hem kalite hem de fiyat açısından müşterinin ulaşılabilirliğini arttırken, et fiyatlarındaki artışın bütçeler üzerindeki baskısını azaltmayı ve öte yandan vatandaşa hal bu iken destek olmayı hedefliyor. Et tüketiminin bir hayli azaldığı şu günlerde Tarım Kredi Market tarafından yapılan bu indirim, hanelere protein ana maddesi olan kırmızı etin hanelere girmesini kolaylaştıracak bir hamle gibi duruyor.