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Mangalları söndürecek zam! Yüzde 200 zam geldi

600 Liraya kadar çıkan kırmızı et fiyatları yerini beyaz ete bırakırken, artan talerler sonrasında beyaz et piyasası da patladı.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 08:20
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 08:20
Mangalları söndürecek zam! Yüzde 200 zam geldi

Kırmızı et fiyatlarına zam yapılan zamlar, hanelere girmesini zorlaştırırken, vatandaş alternatiflere yönelmeye başlamıştı. 600 Liraya kadar çıkan kırmızı et fiyatları yerini beyaz ete bırakırken, artan talerler sonrasında beyaz et piyasası da patladı.

beyaz et

BEYAZ ETE YÜZDE 200 ZAM

Beyaz etteki talebin artmasıyla birlikte tavuk kanat ve tavuk kuşbaşı et fiyatlarında arzın azalması ve maliyetlerin yükselmesi sebep gösterilerek son 5 ayda yüzde 200 zam yapıldığı ortaya çıktı. Kırmızı et fiyatlarının yükselmesi, vatandaşları beyaz ete yöneltmiş durumda. Beyaz etteki talep artışı, tavuk kanat ve kuşbaşı et gibi ürünlerde tedarik sıkıntısına yol açarken, bunun ilk örneği Ramazan Bayramı'nda İstanbul'da yaşandı. İstanbul'da kırmızı et yerine beyaz at almak isteyen vatandaş, kasap ve marketlerde tavuk kanat bulamadığı oraya çıktı. Özellikle de mangal sezonunun başladığı şu günlerde özellikle de yaz sezonunda beyaz ete ulaşmanın iyice zorlaşacağı konusunda uyarılarda bulunan İstanbul Kasaplar Odası üyesi Veysel Günal, ''Yazın beyaz et bulunamayacak' dedi.

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Tavuğa 5 ayda yüzde 200 zam geldiğini belirten Günal, son zamanlarda kırmızı et fiyatlarının artışı ile birlikte vatandaşı en çıok doyuran etin bayez et olduğunu belirtirken, üreticinin tatil ve mangal sezonunu fırsatçılığa çevirdiği konusuna değindi.

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