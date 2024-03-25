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Ramazan da kırmızı et desteği: Başvuracak olan vatandaşa kasaplardan verilecek

Ramazan ayı sebebiyle, dar gelirlinin iftar ve sahur sofralarını belediyeler de bir çok destek ödemesi ve gıda yardımı dağıtılıyor.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 08:42
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 08:42
Ramazan da kırmızı et desteği: Başvuracak olan vatandaşa kasaplardan verilecek

Kırmızı et fiyatlarının artışı vatandaşın evine girmesini engelliyor. Ay ay güncellenmeye devam eden kırmızı et fiyatlarındaki arzın git gide düşmesi fiyatlara artı olarak yansırken, özellikle de dar gelirli bireyi protein kaynağı besinin yerine diğer altenatiflere yönelebiliyor. Mevcut zamların, maaş zamlarının kat be oran üzerinde seyreden sonrasında devlet tarafından ihtiyaç sahibi olan bireye eşitliğin sağlanması adına bir çok artı destewk uygulanıyor. Belediyeler de bu desteklerin kalem sayısını gün gün arttırıyor. Özellikle de Ramazan ayı sebebiyle, dar gelirlinin iftar ve sahur sofralarını belediyeler de bir çok destek ödemesi ve gıda yardımı dağıtılıyor. 

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ET DEDESTEĞİ

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında her vatandaşın sofrasına kırmızı et girmesi adına yeni bir program başlattı.  Destek programı adı altında sınırları içerisinde yaşayan bir çok bireye et desteği sağlanıyor. 

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi bireylere desteklerini sağlamaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler ekipleri aracılığı ile yapılan inceleme sonrasında ihtiyaç sahibi olarak belirlenen hanelere gıda kolisi desteği ve aynı zamanda da kırmızı et yardımı ulaştırılıyor 

ET FİYALARI

GIDA KOLİSİ DESTEĞİ VE ET YARDIMI

Samsun Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı çalışanları Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi bireyin yanında olmaya devam ediyor. Darbgelirli hanelere sağlanan gıda desteklerin yanı sıra ihtiyaç sahibi hanelere de et yardımı yapılıyor. Anlaşmalı kasaplardan hazırlanan et paketleri sosyal hizmetler aracılığı ile belirlenen hanelere pay biçiliyor.

 Konu ile alakalı olarak Samsun'da Büyükşehir Belediyesi sosyal hizmetler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada her sene olduğu gibi bu sene de Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine yapılan desteklerin devam edildiği belirtilmiş bulunuyor 

Samsun Büyükşehir Blediyesi'ne bağlı tüm ilçelerinde başvuruda bulunan vatandaşları incelenmesi akabinde sosyal belediyecilik anlayışı ile gayret çerçevesinde değerlendirildiği belirtilirken, Dar gelirli vatandaşa yardımların sürdürüldüğü de açıklandı. Her sene gıda desteği yardımı yapıldığı açıklaması ile birlikte 2024 yılında artan et fiyatlarına istinaden hanesine girme konusunda zorluk gösteren kırmızı et fiyatlarından mütevellit hanesine sokamayan birey için başvurular devam ediyor. 

Samsun büyükşehir belediyesi tarafından başlatılan et desteği Ramazan ayı boyunca süre geleceği açıklandı. Gerek gıda kolileri gerekse de kırmızı et yardımını ihtiyaç sahibine ailelere çeşitte alternatifler sunuyor

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Ramazan da kırmızı et desteği: Başvuracak olan vatandaşa kasaplardan verilecek

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