TBMM’den o çalışanın yüzünü güldürecek destek müjdesi! 10.348 TL- 8.624 TL maaşlara eklenecek

Artan enflasyon rakamları maaşların ceplerde durmamasına ve vatandaşın yerinden kımıldayamamasına mahal verirken, yeni zamlar ile alakalı açıklamaları ve hesaplamalar yakından takip ediliyor. Emekli, memur ve asgari ücretli Ocak ayı zamlarını merakla beklerken, olanak sağlanan ek ödemeler de yakından takip ediliyor. Memurları yakından ilgilendiren yeni destek ödemesinin yasalaştığı müjdesi verilirken, söz konusu destekte aylık 10,348 TL’ye kadar artı maaş alınması imkanı sağlanıyor. Söz konusu artı destek öğretmenleri kapsarken, 230 bin öğretmenin faydalanacağı bu ek ödemeler öğretmenler arasında tecrübeye göre maaş alınmasını sağlayacak.

Son dakika gelişmesi olarak Öğretmenlik Meslek Kanunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilerek yasalaştığı belirtilirken, söz konusu kanun Resmi Gazete’de yayımlanması akabinde yürürlüğe girecek.

Belirli bir statüye ulaşan öğretmenler artık başöğretmen unvanı alarak 10 bin TL’ye varan ek maaş alabileceği belirtilirken, eğitim camiasına büyük reform hareketi olarak kabul ediliyor. Yeni düzenleme ile birlikte öğretmenlerin maaşlarına önemli bir artış yapılırken, kariyer basamaklarına göre ek ödemeler şekillenecek.

BAŞÖĞRETMENLİ BAŞVURULARI BAŞLAYACAK

Kanunla birlikte öğretmenlere "başöğretmenlik" yolu açılırken, 20 yıllık hizmet süresini tamamlayan tüm öğretmenler, başöğretmen unvanı için başvuru yapabileceği belirlenmiş bulunuyor.

BAŞÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR ARTACAK?

Öte yandan 10 yıl uzman öğretmenlik yapanların da bu unvana sahip olabileceği belirtilirken, başöğretmenlere, derecelerine göre aylık 8.624 TL ile 10.348 TL arasında değişen ek bir tazminat ödenecek.

KARİYER BASAMAĞI SINAVLARI KALDIRILDI MI?

Daha önce uygulamaya konulan kariyer basamakları sınavı, yeni düzenleme ile kaldırıldı. Uzun zamandır öğretmen bu konu ile alakalı taleplerini zaten iletmekteydi.

BAŞÖĞRETMEN OLMA ŞARTLARI NELER?

Yeni kanunla birlikte öğretmenlik kariyerinde önemli bir adım atıldı. Başöğretmen olabilmek için belirlenen şartlar ise şöyle:

1. Uzman öğretmenlik: En az 10 yıl uzman öğretmen olarak görev yapmış olma.

2. Ceza durumu: Kademe ilerlemesi cezası ve üzeri ceza almamış olma.

3. Eğitim şartı: Öğretmen Akademisi tarafından düzenlenen başöğretmenlik eğitimini tamamlamak.

Bu şartları yerine getiren öğretmenler, 20 yıllık deneyimlerini değerlendirerek başöğretmen unvanı için başvuruda bulunabilecekler.



