1 Mayıs’ta Taksim’e çıkmak isteyenlere müdahaleler sürüyor: Farklı gruplara gözaltı

Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılması nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresi ile İstiklal Caddesi'ne çıkan sokak ve caddeler, abluka altına alındı. Güvenlik güçleri, Taksim’e yürümek isteyenlere müdahale ediyor.





Taksim’e çıkmak isteyen bazı gruplara, ara sokaklarda müdahale edildi. Müdahaleler sonucunda 20 kişi gözaltına alındı. Diğer yandan Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinden Taksim’e yürümek isteyen Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) üyelerinden yine 20 kişi gözaltına alındı.





Şişli Darülaceze Caddesi'nde toplanan bir grupta da gözaltılar yaşandı. Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde ise kol kola girerek sloganlar atan 4 kişi gözaltına alındı.

Polis, Kurtuluş'tan Taksim'e yürümek isteyen Umut-Sen üyelerine de müdahale etti. Burada 13 kişinin gözaltına alınmış olduğu ifade edildi. Dolapdere'den Taksim'e ilerlemek isteyenlere de müdahale edildi. Grupta yer alan 5 kişi gözaltına alındı.