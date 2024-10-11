11 Ekim 2024 Gündemi: Önemli Toplantılar ve Organizasyonlar

Gündem Özeti - 11 Ekim 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / Tarih: 6 Nisan 1920

Yüksek Düzeyli Görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Sarayı'nda resmi bir karşılama törenine katılacak. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'na iştirak edecek.

Erdoğan, ayrıca Vucic ile anlaşmaların imza törenine katılıp ortak bir basın toplantısı düzenleyecek. Resmi yemeğe ve Türkiye-Sırbistan İş Forumu'na da katılım gösterecek.

(Belgrad)

TBMM Başkanı'nın Forum Katılımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenecek olan Uluslararası "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli" Forumuna iştirak edecek.

(Aşkabat)

CHP Genel Başkanı'nın Programı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İl Belediye Başkanları Toplantısı’na, Ulusal Çanakkale Roman Çalıştayı’na ve Mudanya Mütarekesi 102'nci Yıldönümü Kutlama Töreni’ne katılacak.

(Çanakkale/10.00/11.00/Bursa/14.00)

Yürütme ve Politika

Bakanlık Ziyaretleri ve Törenler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gedik Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katılacak ve Yalova'da Valiliği ziyaret ederek Yalova Adalet Ek Hizmet Binası Açılış Töreni'ne katılacak. Ayrıca, AK Parti Yalova İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(İstanbul/10.30/Yalova/14.00/14.30/16.30)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Başakşehir'de düzenlenecek "Sosyal Konut ve Kentsel Dönüşüm Projeleri Anahtar Teslim Töreni"ne katılacak.

(İstanbul/14.30)

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin komutasındaki Kosova Barış Gücü Komutanlığı görevini İtalya'ya devrederken düzenlenecek törene katılacak.

(Kosova)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı yapacak.

(Ankara/11.00)

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile bir araya gelecek.

(Ankara/15.00)

Ekonomi ve Finans

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketi ile ağustos ayı ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ait ticaret satış hacim endeksi ve ciro endekslerini, geçen yıla dair Kurumsal Sektör Hesapları bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi

İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut)

Spor Etkinlikleri

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Karadağ ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.

(Samsun/21.45)

Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri A Grubu 9. maçında Letonya ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek.

(İstanbul/19.30)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ikinci haftasında; Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket ve Beşiktaş Fibabanka-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla başlayacak.

(İzmir/18.00/İstanbul/20.30)

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi ikinci haftası; Sarıyer Belediyespor-Beşiktaş ve Zerenspor-Eczacıbaşı Dynavit maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/14.00/Ankara/18.00)

Hentbol Kadınlar Avrupa Kupası ikinci tur ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Karadağ'ın ZRK Tivat ekibini ağırlayacak.

(Bursa/16.00)

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