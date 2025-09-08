1300'den Fazla Oyuncu ve Yönetmen İsrailli Film Kurumlarıyla Çalışmayı Reddetti

1300'den fazla oyuncu, yönetmen ve yapımcı İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini açıkladı; metin soykırım, apartheid ve UAD kararına atıf yapıyor.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 16:42
1300'den Fazla Oyuncu ve Yönetmen İsrailli Film Kurumlarıyla Çalışmayı Reddetti

1300'den Fazla Sinemacıdan İsrailli Kurumlara Toplu Ret

Ödüllü isimlerden ortak bildiri: Sinema ortak sorumluluğa dahil olmayacak

1300'den fazla oyuncu, yönetmen ve film yapımcısı, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid suçlarına karışmış olduğu belirtilen İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini duyurdu. İmzacılar arasında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimler bulunuyor.

Olivia Colman, Mark Ruffalo, Riz Ahmed, Tilda Swinton, Javier Bardem ve Susan Sarandon gibi oyuncular ile yönetmenler Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay ve Adam McKay gibi isimler ortak metne imza attı.

Metinde, film yapımcıları, oyuncular, endüstri çalışanları ve kurumların sinemanın algıları şekillendirme gücünün farkında olduğu vurgulanarak, "Birçok hükümetin Gazze'deki katliamı desteklediği bu acil kriz anında, acımasız dehşete suç ortaklığı yapmamak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerine yer verildi.

Ortak metin, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) Gazze'de soykırım riskinin "makul" olduğuna ve İsrail'in Filistinlilere yönelik işgalinin ve apartheid uygulamasının hukuka aykırı olduğuna hükmettiğini hatırlatarak, tüm insanlar için eşitlik, adalet ve özgürlüğü savunmanın "görmezden gelinemeyecek derin ahlaki bir görev" olduğunu belirtiyor.

Metin ayrıca, "Aynı şekilde, Filistin halkına yapılan zulme karşı da şimdi sesimizi yükseltmeliyiz." çağrısında bulunuyor ve Filistinli sinemacıların uluslararası film endüstrisine sessizliğini bozmaya, Filistinlilerin uğradığı insanlık dışı muameleyi ve ırkçılığı reddetmeye çağırdığını not ediyor.

Oyuncu ve yönetmenlerin yanı sıra sinematograflar, editörler ve sinema programcılarının da imza attığı bildiride şu taahhüt yer alıyor: "Apartheid Güney Afrika'da filmlerini göstermeyi reddeden 'Filmmakers United Against Apartheid'dan ilham alarak, Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid rejiminde rol alan İsrailli film kurumları (festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri dahil) ile çalışmayacağımızı, bu kurumların etkinliklerine katılmayacağımızı ve filmlerini göstermeyeceğimizi taahhüt ediyoruz."

