Muğla'da 11 Ayda 2 milyon 657 bin 914 Araç Denetlendi — Vali Dr. İdris Akbıyık Açıkladı

Muğla'da 11 ayda 2 milyon 657 bin 914 araç denetlendi

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Aralık ayı 'Medya Buluşması'nda jandarma ve emniyetin 11 aylık asayiş, trafik, terör, düzensiz göç ve uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını basınla paylaştı.

Vali Akbıyık: Muğla huzurlu ve güvenli bir kent

Vali Akbıyık, ildeki huzur ve güven ortamının sürdürülmesi için Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik birimlerinin 7/24 görev başında olduğunu belirtti. Akbıyık, "Muğla’mız huzurlu ve güvenli bir kent. Muğla’mızda var olan huzur ve güven ortamının devamlılığı için Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik birimlerimiz 7 gün 24 saat görev başındadır. Bu kapsamda terörle mücadeleden, organize suçlara, kaçakçılıktan uyuşturucu tacirlerine, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına ilimizin huzurunu bozacak her türlü yapılanmaya karşı etkin bir mücadele yürütülmektedir" diye konuştu.

Uyuşturucu ile mücadele ve eğitimler

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen projelerden bahseden Vali Akbıyık, Narko Rehber, Narko Nokta, Narko Kaan, Narko Gençlik ve En İyi Narkotik Polisi Anne projeleri kapsamında yürütülen eğitimleri aktardı. Buna göre 6 bin 341 genç ile 3 bin 694 anne ve anne adayı eğitildi. Ayrıca AVM'ler, festivaller ve kalabalık alanlarda kurulan stantlarla 26 bin 32 kişiye bilgilendirme yapıldı.

Trafik denetimleri: Sayılar ve uygulamalar

2025 yılında gerçekleştirilen denetimlere ilişkin Vali Akbıyık, şu verileri paylaştı: 2 milyon 657 bin 914 araç denetlenmiş; eksiklik tespit edilen 400 bin 483 araç sürücüsüne idari para cezası uygulanmış, 38 bin 93 araç trafikten men edilmiş ve 9 bin 16 sürücünün belgesi geçici olarak geri alınmıştır. Elektronik denetleme sistemi üzerinden 3 bin 684, Kent Güvenlik Yönetim Sisteminden 2 bin 917 kural ihlali tespit edilerek cezai işlem uygulanmıştır.

Trafik güvenliği denetimlerinde Cayrokopter, Drone, EDS ve KGYS gibi elektronik sistemlerin kullanılmaya devam edeceği vurgulandı. Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarını azaltmaya yönelik denetimlerde 355 bin 178 motosiklet ve kullanıcısı kontrol edilmiş, eksiklik tespit edilen 137 bin 28 motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulanmıştır. Trafik kazalarında en fazla ölüm oranının motosiklet kullanıcılarında olduğuna dikkat çekildi.

Eğitim çalışmalarında ise toplam 228 bin 647 kişiye ulaşılmıştır: 56 bin 403 öğrenci, 144 bin 467 sürücü, 27 bin 364 yetişkin ve 413 kamu çalışanı eğitime dahil edilmiştir.

Turistik tesis ve göç denetimleri

Turizm sektöründe de denetimlerin sürdüğünü belirten Akbıyık, Valilik koordinasyonunda İl Kültür Turizm Müdürlüğü ekiplerinin Ekim ve Kasım aylarında 333 tesis denetlediğini; bu denetimler sonucunda 1 tesisin kapatıldığını, 29 tesis hakkında kapatma işlemi başlatıldığını açıkladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Ekim ve Kasım aylarında yapılan denetimlerde 916 tekne ve yat kontrol edilmiş, eksiklikleri tespit edilen 46 tekne ve yata yasal işlem uygulanmıştır. İl Göç İdaresi Müdürlüğü ise turizm güvenliği kapsamında aynı dönemde 97 otel denetleyerek 49 düzensiz göçmen yakalanmasını sağlamıştır.

Muğla genelinde asayiş, trafik, terör, düzensiz göç ve uyuşturucuya yönelik denetimlerin ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız süreceği vurgulandı.

