Kütahya Tavşanlı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki bir kavşakta otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; traktör orta refüje çıktı, her iki araç hurdaya döndü.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 14:04
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 14:04
Kaza ve müdahale

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi kara yolunda bulunan bir kavşakta, otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör orta refüje çıkarak durdu ve her iki araç da hurdaya döndü.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsimleri belirtilmeyen iki yaralıya sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

