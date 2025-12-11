Kütahya Tavşanlı'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Kaza ve müdahale

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesi kara yolunda bulunan bir kavşakta, otomobil ile traktör çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle traktör orta refüje çıkarak durdu ve her iki araç da hurdaya döndü.

Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsimleri belirtilmeyen iki yaralıya sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapıldı; ardından yaralılar Kütahya Şehir Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

