15 Temmuz Şehidi Halil Hamuryen, Kabri Başında Anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde şehit düşen özel harekat polisi Halil Hamuryen, Van'ın Erciş ilçesindeki kabri başında anıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Hükümet Konağı bahçesinde bir anma programı düzenlendi. Programa; 108. Topçu Alay Komutanı Albay Zafer Akkaş, şehit yakınları, gaziler ve kurum amirleri katılarak şehitleri andı.

Etkinlikte, "15 Temmuz" konulu fotoğraf sergisinin açılışının ardından, şehitler için mevlit okutuldu. Programın sonunda, Kaymakam Murat Karaloğlu ve beraberindekiler, şehit Hamuryen'in Çelebibağ Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti.

Daha sonra Karaloğlu, şehidin aile bireylerini de ziyaret ederek onlara taziye dileklerini iletti.

Van'ın İpekyolu ilçesinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ayrı bir mevlit programı gerçekleştirildi. Yeni Nurşin Camisi'nde düzenlenen etkinlikte, Kur'an-ı Kerim okunup, şehitler için dualar edildi. Programa; Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Önder Koç, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Yeni Nurşin Camisi'nde gerçekleştirilen programda şehitler için dua edildi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi. Yeni Nurşin Camisi'nde gerçekleştirilen programda şehitler için dua edildi.