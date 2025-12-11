Konya'da 20 Yıl Hapis Cezalı Şüpheli Polise Bıçak ve Tabancayla Direndi

Asayiş ekipleri Keçeciler Mahallesi'ndeki adrese operasyon düzenledi

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, yağmacılık suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.’yi takibe aldı.

Şahsın, merkez Karatay ilçesi Keçeciler Mahallesi Akınpınar Sokak'ta bulunan arkadaşının evine girdiğini belirleyen polis operasyon düzenledi. Polis ekiplerini fark eden şüpheli ve arkadaşları ekiplere bıçak ve tabanca ile mukavemet gösterdi.

Kısa sürede müdahale edilen 5 kişi etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.

