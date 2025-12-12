Üzümlü'de Üç Aylar Programı: Ahıska Türkleri ve Protokol Bir Araya Geldi

Programdan Ayrıntılar

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Üzümlü Kaymakamı Buğra Karadağ ve İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu ile birlikte, Üzümlü ilçesinde ikamet eden Ahıska Türkleri tarafından mübarek üç aylar münasebetiyle düzenlenen programa katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Ahıskalı çocuklar Hadis-i Şerifler ve kasideler okuyarak, ailenin önemi ve üç ayların manevi değeri hakkında bilgiler sundu. Katılımcılar etkinliği ilgiyle izlerken, program ilçedeki Ahıska Türklerinin kültürel ve manevi hassasiyetlerini yansıtan sahnelere ev sahipliği yaptı.

Vali Aydoğdu'nun Mesajı

Programda konuşan Vali Aydoğdu, etkinliğin anlamına işaret ederek, "Bu güzel ve anlamlı programdan dolayı gençlerimizi ve çocuklarımızı tebrik ediyorum. İnsanın anavatanı kendi çocukluğudur. İlk terbiyesini ailesinden, ilk öğretmenini ise annesinden alır. Çocuklarımızı yetiştiren hocalarımıza, anne ve babalarına teşekkür ediyorum. Bu geleneklerin Üzümlü’de yaşatılması çok önemli" dedi.

Aydoğdu sözlerine devam ederek kültürel değerlerin korunmasının önemini vurguladı: "Hangi asırda yaşarsak yaşayalım insan samimiyetinin ve sıcaklığının yerini hiçbir şey tutamaz. Küçüklerimize büyüklere saygıyı, aile büyüklerinin kıymetini, komşuluk hukukunu öğretmeli ve bu değerleri hayatımızda yaşatmalıyız," ifadelerini kullandı.

Ahıska Türklerinin Erzincan ve Üzümlü’ye kattıkları değerlerden dolayı teşekkür eden Vali Aydoğdu, "En büyük teşekkürü bugün bu programı hazırlayan gençlerimize ediyorum. Üç aylarımız hayırlı ve bereketli olsun," diyerek konuşmasını tamamladı.

