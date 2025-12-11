Milas'ta sandalyede bıçaklanma: 17 yaşındaki sanığa 20 yıl hapis

Milas'ta sandalyede oturan kişiyi bıçaklayarak öldürme davasında karar

Muğla’nın Milas ilçesinde 2 Şubat 2025 tarihinde meydana gelen olayda sandalyede hareketsiz halde bulunan kişinin bıçaklanarak hayatını kaybetmesiyle ilgili yargılama sonuçlandı.

Olayın ayrıntıları

Olay, Hisarbaşı Hocabedrettin Mahallesi Eski Demirciler Sokak’ta, 2 Şubat 2025 sabaha karşı gerçekleşti. Yapılan incelemede, sandalyede bulunan kişinin Halil İbrahim Mercan olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. İddia makamı, maktulün olay saatinde sokakta uyuduğunu, sanığın elinde bıçakla yanına gelerek omuz, kafa ve göğüs bölgesine 7-8 kez vurduğunu kaydetti.

Kriminal inceleme ve güvenlik kamerası kayıtları sonucu şüpheli olarak tespit edilen B.Ö., olayda kullanıldığı iddia edilen bıçak ile birlikte evinde yakalanarak gözaltına alındı. Bıçağın sanığın babası tarafından polise teslim edildiği belirtildi.

Deliller, raporlar ve savunma

Soruşturmada kriminal incelemede bıçak üzerindeki svapların sanığın DNA’sıyla uyumlu çıktığı, otopsi raporunda maktulün ölümünün kesici-delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve damar kesisi nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi. Sanık savunmasında taciz ve tehdit edildiği iddiasını öne sürdü; ancak bu iddiayı doğrulayacak delil bulunamadı.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin raporuna göre sanığın ceza ehliyeti tam olarak değerlendirildi. Savcılık, sanığın "Beden veya Ruh Bakımından Kendini Savunamayacak Kişiyi Kasten Öldürme" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek TCK 82/1-e kapsamında cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme kararı ve ceza

Milas Ağır Ceza Mahkemesi (çocuk mahkemesi sıfatıyla) karar duruşmasında, sanığın 6136 sayılı yasa kapsamında "yasak bıçak taşıma" suçundan beraatine, maktulü nitelikli kasten öldürme suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis hükmü kurulmasına karar verdi.

Sanığın suç tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle TCK 31/3 kapsamında verilen ceza 24 yıla düşürüldü; ardından TCK 62/1 gereği takdiri indirim uygulanarak ceza 20 yıla indirildi. Mahkeme, ceza miktarı dikkate alınarak sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması, erteleme veya adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstinaf ve görüntüler

Mahkeme, tarafları iki hafta içinde istinaf başvurusu yapabilecekleri konusunda bilgilendirdi; istinaf başvurusunun hükmün kesinleşmesini durduracağı belirtildi. Dosyanın üst mahkemeye taşınıp taşınmayacağına göre süreç şekillenecek.

Öte yandan olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde B.Ö.’nün maktulü bıçakladıktan sonra kaçma anları yer alıyor.

OLAY YERİ (ARŞİV)