15 Temmuz Şehitleri İçin Karadeniz'de Yüzdüler

15 Temmuz Şehitleri İçin Unutulmaz Etkinlik

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, 16 kişilik bir grup Karadeniz'de 4 kilometre yüzdü.

Etkinlik, Rize Limanı'nda bir araya gelerek denize açılan grup tarafından gerçekleştirildi. Bu anlamlı etkinlikte aralarında 67 yaşındaki eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı da yer aldı. Yağış ve dalgalara rağmen, grup İslampaşa Mahallesi'nden sahile kadar yüzerek ulaştı.

Yüzme etkinliğini en hızlı tamamlayan isim ise Emin Kanbur oldu. Kanbur, yaklaşık 1 saat 5 dakikada parkuru tamamladı. Etkinliğin organizatörü Halil Bakırcı, bu anlamlı organizasyonu 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlediklerini belirtti.

Bakırcı, "Bu ülkeyi, bu vatanı bize vatan yapan şehitlerdir. Bunun bizden sonra da devam etmesini arzu ediyoruz. Öyle ümit ediyorum ki sürekli hale gelir. Rize'de bir farkındalık olmuş olur." diyerek şehitlere rahmet diledi.

Emin Kanbur ise havanın yağmurlu olmasının avantajını yaşadığını ifade ederek, "Sadece yüzerken denizden Rize'yi seyredemedik. Güzel bir parkurdu. Etkinliğin ulusal boyutta olması lazım. İnşallah geleneksel hale gelir." diye konuştu.

Etkinliğe katılan diğer bir sporcu Cihan Topçu ise, "Çok keyifliydi ama zordu. Dalgalar ve rüzgar da engeldi ama çok güzeldi." sözleriyle etkinliğin zorluklarına rağmen keyifli olduğunu ifade etti.

Rize'de 16 kişilik grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4 kilometre yüzdü.

Rize'de 16 kişilik grup, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 4 kilometre yüzdü.