16. Uluslararası Dergi Günleri'nde Okul Dergiciliği Konuşuldu

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde düzenlenen 16. Uluslararası Dergi Günleri, ilk gününde çok sayıda dergi meraklısını ağırladı.

Panel: Gençlerle Dergiciliği Konuşuyoruz

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından Rami Kütüphanesi F3 Salonu'nda gerçekleştirilen "Gençlerle Dergiciliği Konuşuyoruz" başlıklı panelde okul dergileri masaya yatırıldı. Paneli Hilal Atıcı yönetti.

Ayşe Beyza Arı (Şehit Haki Aras Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi) dergilerde şiir ve deneme yazdığını belirtti. Yazmaya başlama serüvenini şu sözlerle anlattı: "Zaten sürekli dergi okuyordum. Liseye başladığımda öğretmenin İslam coğrafyaları konulu bir sunum yapmamı ve Hanzala'yı anlatmamı istedi. Hanzala biliyorsunuz Filistin'in çocuk kahramanı, karikatürü. Sunumlarda anlattıklarımız, benim gibi diğer arkadaşlarımın da artık yüreklerine sığmayınca daha çok insana ulaşsın istedik ve dergi için yazılar yazmaya başladık. İlk yazım da kardeşlik üzerineydi."

Bilal Asaf Akgün (Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi), geçen sene "En İyi Okul Dergisi" ödülünü alan Kadıköylü Dergisi'nin editörlüğünü yaptığını ve yazma serüvenini şöyle özetledi: "Liseye geldiğimizde pek çok şey biriktirmiş oluyoruz. Okuduklarımızı biriktiriyor ve heyecanlı gençler oluyoruz. Bu heyecanlarımızı aktarmak için ya konuşmamız ya da yazı gibi şeylerle bunu kalıcı hale getirmemiz lazım. Yazı da bir nevi içimizdeki o dolu dizgin heyecanı kağıda dökmek için güzel bir araç oluyor. Tabii liseye gelen öğrenciler de bu yazılarımı, bu biriktirdiklerimi nereye dökebilirim diye yer arıyorlar. Dergiler, gazeteler bunlar için muazzam yerler oluyor. Ben de bu vesileyle başladım yazmaya."

Zeynep Özbay (M. Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi) ise İnşirah Dergisi ve Siyer Gazetesi çalışmalarıyla okuma ve yazma tutkusunu sürdürdüğünü, yazma ihtiyacını "İnsan kalemi eline alıp bir şeyler karalamak istiyor." sözleriyle ifade etti.

Etkinlikte ayrıca Butimar Dergisi'nin "Ruhun Nihai Güncellemesi, Kendi İç Yazılımınızı Okuma Sanatı" başlıklı söyleşisi Kadir Tepe'nin yönetiminde gerçekleşti; konuşmacı Yeliz Dövücü oldu.

Gelecek Etkinlikler

Programda yarın "Ekol Dergiler-Türk Edebiyatında Çığır Açanlar" konferansı, "Mış Gibi Kitabı ile Çocuklarda Pozitif Düşünme" atölyesi, "Gençliğin Güncel Problemleri" söyleşisi ile Mahmut Hatunanaoğlu ve Kadir Tepe imza günleri yer alıyor.

Dergi Günleri kapsamında 11 Ekim'de "Dergilerimizde Aile" paneli, "Çocuk Dergiciliğinde Editörlük" atölyesi, masal etkinliği, yüz boyama, kolaj, suluboya, çizim, tuval ve Mescid-i Aksa haritası boyaması gibi atölyeler ile Sami Uluğ ve M. Burak Çelik imza günü düzenlenecek.

Son gün programında "Aksa Tufanı 2. Yılında: Gençlikten Ümmete Çağrı" söyleşisi, "Geometrik Desenler Atölyesi", "Filistin Atlası Okuma Çemberi", "Mini Tuval Boyama", "Keçeden Ayraç Yapım" atölyeleri ile Şeyma Subaşı ve Tuğba Karademir imza günü yer alacak.

