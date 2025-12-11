Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 11 Aralık 2019'da başlatılan Halk Et Projesi, yerelden kalkınma hedefiyle 6. yılını doldurdu. Proje, hem yerel üreticileri desteklemeyi hem de Antalya halkını uygun fiyatlı, sağlıklı ve güvenilir et ürünleriyle buluşturmayı sürdürüyor.

Satış rakamları

Bu yıl Kepez, Manavgat, Serik, Alanya ve Mobil Satış Tırı olmak üzere 5 satış noktasında 109 bin 688 vatandaşa 292 bin 510 kilogram et satışı yapıldı. Projenin 6 yıllık performansında ise 933 bin 375 vatandaşa toplam 2 milyon 96 bin 864 kilogram et ve et ürünü sunuldu.

Ürün çeşitliliği ve talep

Büyükşehir'in uygun fiyatlı ve güvenilir gıda hizmeti sunduğu Halk Et Kepez Mağazası'nda artık sakatat satışları da yapılıyor. Mağazada vatandaşlar ciğer, yürek, dalak ve işkembe gibi sakatat çeşitlerini hijyenik koşullarda, uygun fiyatla temin edebiliyor.

Halk Et Mağazaları ve Mobil Satış Tırı'nda kırmızı etin yanı sıra sucuk ve çiğ süt satışları da yoğun ilgi görüyor. Bu yıl içerisinde 4 Halk Et Satış Mağazası ve Mobil Satış Tırı'nda 6 ton 319 kilogram sucuk ve 22 bin 887 litre çiğ süt satışı gerçekleştirildi.

Yerel üreticiden doğrudan alım

Halk Et Projesi kapsamında satışa sunulan et ürünleri, ilk elden yerel üreticilerden temin ediliyor. Büyükşehir Belediyesi, 6 yılda 496 yerel işletmeden 6 bin 63 küçükbaş ve 11 bin 635 büyükbaş olmak üzere toplam 17 bin 698 hayvan satın aldı. ANET tarafından oluşturulan komisyon; veteriner, gıda mühendisi ve uzmanlardan oluşuyor. Alınan hayvanlar ANET'in mezbahasında kesilip, veteriner gözetiminde işlenerek Halk Et Satış Mağazaları'nda tüketime sunuluyor.

Vatandaşlar Halk Et'ten memnun

Halk Et Mağazası'ndan düzenli alışveriş yaptığını söyleyen Nuriye Damar, memnuniyetini şöyle ifade etti: "Etler çok kaliteli, bu yüzden sürekli buradan alışveriş yapıyoruz. Mağazalar tertemiz, pırıl pırıl. Bugün 5 kilo kıyma ve 1 kilo kuyruk yağı aldım. Sütleri de çok güzel, ihtiyaç oldukça onu da buradan temin ediyoruz."

Halk Et'ten alışveriş yapan Güven Metintaş ise güvenilir gıda bulmanın zorlaştığını belirterek, "Piyasada gıdaya yönelik hizmet verenlere güvenimiz kalmadı. Burasının sağlam ve güvenilir olduğunu düşündüğüm için alışverişimi buradan yapıyorum. Et de, sucuk da olsun başka bir yerden almam. Belediye başkanımıza ve çalışanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

