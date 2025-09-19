19 Eylül Gaziler Günü: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Tören ve Yürüyüşler

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü tören ve yürüyüşlerle anıldı; protokol ve gaziler Atatürk anıtlarına çelenk sundu.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 13:01
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 13:01
19 Eylül Gaziler Günü: Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Tören ve Yürüyüşler

19 Eylül Gaziler Günü kapsamında törenler ve yürüyüşler düzenlendi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde gaziler, protokol ve vatandaşlar bir araya geldi. Törende çelenk sunumları, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve anma konuşmaları yapıldı.

Adana

Adana'da Sular Kavşağı'ndan başlayan ve Atatürk Parkı'nda tamamlanan Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü gerçekleştirildi. Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende Vali Yavuz Selim Köşger, 6. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mehmet Yasin Kalın, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Adana Şube Başkanı Coşkun Adaber Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunduktan sonra Coşkun Adaber günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Mersin

Mersin'de Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü. Buradaki törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi Başkanı Kemal Gülbeyaz ile gazi Ercan Üstün günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı; öğrenciler şiir okudu. Tören, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen törende Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete, gazi ve gazi yakınları hazır bulundu. Tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlamına dair konuşmalarla tamamlandı.

Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı ve 12. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Erkan Günal, askeri ve mülki erkan ile gaziler ve vatandaşlar yer aldı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine dair konuşmaların ardından, Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü kapsamında Devlet Bahçeli Meydanı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi.

Mersin'de 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yürüyüş ve tören düzenlendi. Akdeniz ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen kent protokolü, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar "Kahramanlarla Kardeşlik Yolunda 19 Eylül Gaziler Günü Yürüyüşü" kapsamında Cumhuriyet Alanı'na kadar yürüdü.

